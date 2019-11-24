Общество

РБКРБКНемецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus. По мнению Рубин, «против большинства болезней у каждого уже есть что-то в холодильнике».
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Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства

РИА Новостивчера в 15:02

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

РБКвчера в 18:59

Врач назвала десять продуктов, способных заменить лекарства

Life.ruвчера в 16:12

Врач составила список из десяти продуктов, которые станут заменой лекарству

URA.Ruвчера в 17:39

Врач назвала продукты, способные заменить таблетки

News.ruвчера в 16:45

Названы заменяющие лекарства продукты

Lenta.ruвчера в 20:40

10 продуктов, которые заменят лекарства, — рекомендации врача

РЕН ТВвчера в 20:30
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РИА Новости вчера в 21:15
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В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

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В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
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Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
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Примечательным выглядит то, как командиры курдских вооружённых отрядов называют имеющие место боевые действия на севере Сирии.
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

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Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

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Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
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Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
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Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
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NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

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В Самаре горящий BMW потушили с помощью ассенизаторской машины

РИА Новости вчера в 18:55
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В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Пиар-директор Началовой рассказал о выпуске неизданных песен певицы

Пиар-директор покойной исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о выпуске неизданных песен певицы.
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Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
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Происшествия

Жилой дом загорелся в подмосковном Королеве

Жилой многоквартирный дом загорелся в подмосковном Королеве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.
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Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
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Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием

Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
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