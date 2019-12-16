Общество

РИА НовостиРИА НовостиНемецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
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Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

РИА Новости09:00

Грету Тунберг уличили во лжи

Москва 2407:56

Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг

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Немецкий железнодорожный концерн разругался с Гретой Тунберг

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Грету Тунберг поймали на вранье

Комсомольская правда05:44

Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги

Московский Комсомолецвчера в 18:32
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:45, Ашберн
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