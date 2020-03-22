Россия справляется с коронавирусной инфекций COVID-19 лучше, чем страны Европы. К такому выводу пришел журналист немецкой газеты Der Standart Андре Баллин. Он отметил, что российские власти действовали более решительно, чем европейские.

Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

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