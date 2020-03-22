Коронавирус
РБКНемецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом
Россия справляется с коронавирусной инфекций COVID-19 лучше, чем страны Европы. К такому выводу пришел журналист немецкой газеты Der Standart Андре Баллин. Он отметил, что российские власти действовали более решительно, чем европейские.
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Армия и оружие
Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе
Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Общество
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Экономика
Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса
После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Происшествия
На востоке Москвы произошел пожар на складе
На складе в восточной части Москвы вечером 21 марта произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Футбол
Мальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Здоровье
В США из-за тяжелой ситуацией с коронавирусом могут закрыться больницы
По данным Университета Джонса Хопкинса, который занимается мониторингом ситуации с коронавирусом в США, в стране зафиксировано более 25,4 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Происшествия
Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa
Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
Шоу-бизнес
Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве
Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
Общество
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок
В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии
Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
Футбол
Попович: в России коронавируса не боюсь, а вот в Европе происходит что-то страшное
Бывший полузащитник «Оренбурга» Денис Попович, перешедший в зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» в качестве свободного агента, рассказал о своём дебюте за самарский клуб, а также прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Наука
Вакцину от лихорадки Ласса нашли только теперь – 50 лет спустя
Названный в честь нигерийской деревни, где впервые были зафиксированы случаи заболевания, вирус Ласса вызывает геморрагическую лихорадку и убивает около 5000 из сотен тысяч людей, инфицированных ежегодно в Западной Африке.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Общество
За сутки в Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заражения коронавирусом в стране выросло на 793 человека.
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Общество
В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса
В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Происшествия