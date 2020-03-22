Коронавирус

РБКРБКНемецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

Россия справляется с коронавирусной инфекций COVID-19 лучше, чем страны Европы. К такому выводу пришел журналист немецкой газеты Der Standart Андре Баллин. Он отметил, что российские власти действовали более решительно, чем европейские.
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Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

РБК22:31

Немецкий журналист высоко оценил меры России по борьбе с коронавирусом

Российская газета22:24

Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом

РИА Новости20:18

Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом

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В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

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Lenta.ru21:36

Standard и FT проанализировали ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Вести.Ru09:22
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Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
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США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
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Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны

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Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Экономика

Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса

После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
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На востоке Москвы произошел пожар на складе

На складе в восточной части Москвы вечером 21 марта произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РБК 16:40
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Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 16:09
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Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
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Назван средний инкубационный период коронавируса

Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 21:54
Здоровье

В США из-за тяжелой ситуацией с коронавирусом могут закрыться больницы

По данным Университета Джонса Хопкинса, который занимается мониторингом ситуации с коронавирусом в США, в стране зафиксировано более 25,4 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Красная весна 22:01
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv вчера в 09:10
Происшествия

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
РИА Новости 19:56
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Общество

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок

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РИАМО 12:41
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии

Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 12:24
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс вчера в 05:46
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит 11:16
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Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
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Попович: в России коронавируса не боюсь, а вот в Европе происходит что-то страшное

Бывший полузащитник «Оренбурга» Денис Попович, перешедший в зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» в качестве свободного агента, рассказал о своём дебюте за самарский клуб, а также прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
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Вакцину от лихорадки Ласса нашли только теперь – 50 лет спустя

Названный в честь нигерийской деревни, где впервые были зафиксированы случаи заболевания, вирус Ласса вызывает геморрагическую лихорадку и убивает около 5000 из сотен тысяч людей, инфицированных ежегодно в Западной Африке.
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Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
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За сутки в Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заражения коронавирусом в стране выросло на 793 человека.
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Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor вчера в 11:18
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
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Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Общество

В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса

В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Байкал24 20:30
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Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru 22:23
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Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
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