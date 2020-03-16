Музыка
Lenta.ruВ Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» группа Little Big может стать его победителем. Шансы коллектива оценил журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин (Andre Ballin).
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Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
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О пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen рассказал Der8auer
В результате нескольких проведенных экспериментов, которые подтвердили данное предположение, специалист создал специальные крепления, позволяющие обеспечивать оптимальный контакт с теплораспределителем процессоров Ryzen 3000 OC Bracket AIO и Ryzen 3000 OC Bracket Custom.
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Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
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Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
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В России трое человек заразились коронавирусом внутри страны
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Дочь Ларисы Гузеевой после нервного срыва поменяла имидж
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