Музыка

Lenta.ruLenta.ruВ Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» группа Little Big может стать его победителем. Шансы коллектива оценил журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин (Andre Ballin).
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В Германии оценили шансы Little Big на победу на «Евровидении»

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