Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Принятые решения оказались более эффективными, чем те, которые были в ЕС. Так считает немецкий журналист Андре Баллин. «Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — написал журналист в статье для издания Der Standard.
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Немецкий журналист высоко оценил действия России в борьбе с COVID-2019

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