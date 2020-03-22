Принятые решения оказались более эффективными, чем те, которые были в ЕС. Так считает немецкий журналист Андре Баллин. «Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — написал журналист в статье для издания Der Standard.

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

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