Общество

РИА НовостиРИА НовостиНемецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский.
Читать в источнике
Комментировать171

Подробнее о событии

Журналист из Германии сравнил «отсталость» России и Европы

URA.Ruвчера в 23:51

Журналист из Германии рассказал, в чем отличие жизни в РФ от Европы

РЕН ТВвчера в 23:12

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Известиявчера в 20:19

Разницу между жизнью в России и Европе оценили в Германии

Газета.Ruвчера в 21:01

Немецкий журналист сравнил быт россиян и европейцев

Life.ruвчера в 20:25

Немецкий журналист выяснил, в чем отличия жизни в России от жизни в Европе

Телеканал 360°вчера в 22:56

Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России

РИА Новостивчера в 19:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Армия и оружие

Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты

Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra вчера в 12:21
Происшествия

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Музыка

На Сахалине стартовал фестиваль «Спасская башня»

Культуромания 02:05
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

REGNUM вчера в 18:29
Политика

Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма

Вечерняя Москва вчера в 06:29
Происшествия

Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями

Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:10
Футбол

РФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина

Life.ru вчера в 10:07
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия вчера в 06:46
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Футбол

Бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова

Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.
RT на русском вчера в 17:14
Экономика

Основатель Yota получил контроль над крупнейшей газовой компанией Якутии

Акции вместо долгов "А-Проперти", подконтрольная основателю телекоммуникационного оператора Yota, стала мажоритарным акционером Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), крупнейшего поставщика газа в Якутии.
РБК вчера в 10:48
Политика

В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество

Приготовьтесь получать по €700 ежемесячно после переезда в итальянскую деревушку

Life.ru 18 сентября в 09:53
Политика

МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Кино

Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
Армия и оружие

Применение установок «Солнцепек» и «Змей Горыныч» попало на видео

Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
Известия 00:04
Общество

Маршрутка или гироскутер: Какой вид транспорта вам подходит

«Комсомолка» решила заглянуть в гороскоп и узнать, какой транспорт подойдет вам лучше всего.
КП - Калининград вчера в 10:01
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Авто

Компания Amazon заказала 100 000 электрических фургонов у Rivian

SpeedMe 19 сентября в 14:41
Наука

Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака

Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru вчера в 17:28
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Единоборства

Замковой стал финалистом ЧМ по боксу

Ранее сообщалось, что Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кг.
RT на русском вчера в 11:28
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное