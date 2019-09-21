Общество
РИА НовостиНемецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский.
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Немецкий журналист выяснил, в чем отличия жизни в России от жизни в Европе
Телеканал 360°вчера в 22:56
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Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
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В Бурятии задержали шамана, который шел в Москву изгонять Путина
МонаВиста 19 сентября в 06:45
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Происшествия
В Рязанской области упал беспилотник
RT на русском 04:25
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Политика
Киев продаст ракетный крейсер «Украина»
Обветшавший крейсер «Украина» продадут, так как Киев не нуждается в таких больших военных кораблях. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Телеканал 360° 00:11
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» показали в кинотеатрах Великобритании
Газета.Ru вчера в 14:39
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Происшествия
Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой за один день.
Московский Комсомолец 04:18
Футбол
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил профессиональную карьеру в 31 год.
Чемпионат 02:58
Политика
Вакарчук объяснил, почему предпочел концерт заседанию в Раде
Народный депутат Верховной Рады от партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию в Раде.
Газета.Ru 01:35
Политика
Хуситы объявили о прекращении ударов по Саудовской Аравии
Глава политсовета захвативших власть на севере Йемена хуситов Махди аль-Машат заявил о прекращении ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ждет от Эр-Рияда аналогичного решения.
Известия вчера в 14:50
Футбол
РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Невские Новости вчера в 10:29
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Здоровье
Врачи в тупике: девушка в Армении плачет не слезами, а кристаллами
В Армении у 22-летней девушки вместо слез из глаз падают кристаллы.
МИР 24 19 сентября в 04:46
Авто
Узбекский Ravon вернулся на автомобильный рынок России
Узбекский бренд Ravon вернулся на рынок России, официальные дилеры уже открыли продажи трех моделей марки.
iReactor 03:36
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Культура
«Сначала деньги верните»: Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского
Журналист и телеведущий Савик Шустер намерен подать иск против олигарха Игоря Коломойского.
Украина.ру 03:11
Армия и оружие
В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
RT на русском 03:44
Экономика
Россияне получат возможность не платить штрафы ГИБДД
По действующим нормам банкроту прощают кредиты и другие долги, а штрафы ГИБДД и налоги ему приходиться оплачивать.
MagCity74 18 сентября в 18:00
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 19 сентября в 00:58
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Известия вчера в 10:27
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» показали в деле
ОТРК «Искандер-М» предназначен для ликвидации вражеских средств ПВО/ПРО, а также для прикрытия важных объектов.
ГЛАС.RU 19 сентября в 13:08
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались официальные продаж новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max, представленных Apple 10 сентября.
Моллы.Ru вчера в 05:07
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Кино
Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor 19 сентября в 15:22