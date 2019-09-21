Общество
РИА НовостиНемецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский.
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Немецкий журналист выяснил, в чем отличия жизни в России от жизни в Европе
Телеканал 360°вчера в 22:56
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Шоу-бизнес
Барановскую засняли за поцелуями с солистом «Иванушек International»
ТВ Центр 19 сентября в 07:46
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 19 сентября в 04:48
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru вчера в 17:28
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35
Армия и оружие
Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.
Газета.Ru вчера в 23:50
Хоккей
«Тампа» обыграла «Нэшвилл» благодаря дублю Кучерова и голу Волкова
«Тампа-Бэй» обыграла «Нэшвилл» в контрольном матче (3:1). Голами в составе «Лайтнинг» отметились российские нападающие Александр Волков и Никита Кучеров.
Спорт-Экспресс вчера в 21:33
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на руководителя РУСАДА
ИА «Ореанда-Новости» Девять российских спортсменов подали в Савёловский суд города Москвы иск с требованием о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L’Equipe.
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Космос
NASA пропустило гигантский астероид
Огромный астероид в конце июля подобрался к нашей планете на самое близкое за последние 100 лет расстояние.
Утро.ru вчера в 05:36
Футбол
Чернышов: «Конечно, я мог бы вернуть „Спартак“ на лидирующие позиции. Есть понимание, как работать»
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов выразил готовность взяться за работу в клубе. Москвичи проиграли четыре последних матча.
Бомбардир.ру вчера в 17:30
Политика
В Китае оценили встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
«Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:31
Футбол
РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ
Профиль вчера в 14:42
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 22:48
Авто
Представлен модернизированный кроссовер Nissan Murano 2020
Японская автомобильная компания Nissan представила обновленный Murano 2020 модельного года.
7 новостей 19 сентября в 15:10
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
UfacityNews.ru вчера в 11:17
Политика
Украина предрекла «новый повод для радости» в отношениях с Россией
13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 23:33
Происшествия
В Дагестане возник бунт в колонии
Газета.Ru вчера в 08:47
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи
В Брянске задержан 31-летний сотрудник Службы специальной связи Александр Ефимов, который подозревается в убийстве двух своих коллег - Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского - с целью похищения у них 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 16:07
Политика
В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда вчера в 12:50
Футбол
Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе
Чемпионат вчера в 02:27
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Костин набрал 3 очка в матче с «Виннипегом»
Одним из лучших игроков матча стал российский нападающий Клим Костин. Форвард «Сент-Луиса» набрал 3 (1+2) очка.
Матч ТВ вчера в 23:06
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru вчера в 06:02
Спорт
Россию заподозрили в манипуляции допинговыми данными
Россию подозревают в манипуляции данными из Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ 19 сентября в 07:22
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Футбол
ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Лудогорца» в Лиге Европы
ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» в матче Лиги Европы.
Vprognoze.ru вчера в 00:55