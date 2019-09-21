Общество
РИА НовостиНемецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский.
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Немецкий журналист выяснил, в чем отличия жизни в России от жизни в Европе
Телеканал 360°вчера в 22:56
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Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Футбол
«Спартак» уволит Кононова в ближайшие часы
Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года и обещал поставить команде легендарный комбинационный футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 12:24
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 18 сентября в 01:07
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м
Во Владивостоке загорелся торговый центр, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
РБК вчера в 17:43
Армия и оружие
Минобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда
Ранее на слова американского генерала отреагировали губернатор Калининградской области - он посоветовал Харригану "читать книжки" и опираться на исторический опыт при составлении планов против России - и МИД РФ.
Ruposters.ru вчера в 06:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 19 сентября в 08:38
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия
Катер с тремя людьми на борту пропал в Азовском море
В Азовском море пропал катер, на борту которого находятся три человека.
Газета.Ru 01:18
Экономика
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%
С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета вчера в 07:38
Футбол
Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»
ProstoProSport 01:18
Авто
Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser
Объем Toyota Land Cruiser на авторынки иных стран увеличивался медленно: все стартовало со 100 экземпляров, продолжилось 10 000 (в 1965 году) и 400 000 в настоящее время.
CarsWeek.ru вчера в 08:07
Происшествия
Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме
Интерфакс вчера в 07:09
Происшествия
Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Известия вчера в 10:01
Армия и оружие
Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток
Интерфакс вчера в 19:07
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 19 сентября в 07:57
Гаджеты
Huawei презентовала линейку смартфонов Huawei Mate 30
В основе смартфона легла новая платформа Kirin 990. Оперативной памяти заявлено 8 ГБ, постоянной 256 ГБ.
Astera 19 сентября в 11:19
Спорт
Сестры Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в многоборье
Российская спортсмена Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, а ее сестра Арина стала второй.
ТК Звезда вчера в 13:09
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
Переговоры касаются транзитных поставок газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года и позднее.
Lenta.ru 19 сентября в 07:05
Политика
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
Футбол
«Краснодар» официально расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Информация об этом появилась на сайте команды.
Нева Спорт вчера в 13:31
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
UfacityNews.ru вчера в 11:17
Авто
Россияне массово отказываются от автомобилей из-за роста цен на бензин
Растущие цены на бензин стали основной причиной массового отказа россиян от использования автомобилей.
Авто Воронеж 19 сентября в 03:15