Общество

РИА НовостиРИА НовостиНемецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский.
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Журналист из Германии сравнил «отсталость» России и Европы

URA.Ruвчера в 23:51

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

РИА Новостивчера в 19:13

Немецкий журналист выяснил, в чем отличия жизни в России от жизни в Европе

Телеканал 360°вчера в 22:56

Разницу между жизнью в России и Европе оценили в Германии

Газета.Ruвчера в 21:01

Немецкий журналист сравнил быт россиян и европейцев

Life.ruвчера в 20:25

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Известиявчера в 20:19

Журналист из Германии рассказал, в чем отличие жизни в РФ от Европы

РЕН ТВвчера в 23:12
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Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

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РБК вчера в 08:26
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В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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Кино

Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами

«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Футбол

«Спартак» уволит Кононова в ближайшие часы

Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года и обещал поставить команде легендарный комбинационный футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 12:24
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 18 сентября в 01:07
Происшествия

Во Владивостоке загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м

Во Владивостоке загорелся торговый центр, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
РБК вчера в 17:43
Армия и оружие

Минобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда

Ранее на слова американского генерала отреагировали губернатор Калининградской области - он посоветовал Харригану "читать книжки" и опираться на исторический опыт при составлении планов против России - и МИД РФ.
Ruposters.ru вчера в 06:56
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Интернет

Facebook приостановил работу тысяч приложений

Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

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Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 19 сентября в 08:38
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика

На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек

РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия

Катер с тремя людьми на борту пропал в Азовском море

В Азовском море пропал катер, на борту которого находятся три человека.
Газета.Ru 01:18
Экономика

За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета вчера в 07:38
Футбол

Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

ProstoProSport 01:18
Авто

Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser

Объем Toyota Land Cruiser на авторынки иных стран увеличивался медленно: все стартовало со 100 экземпляров, продолжилось 10 000 (в 1965 году) и 400 000 в настоящее время.
CarsWeek.ru вчера в 08:07
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Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме

Интерфакс вчера в 07:09
Происшествия

Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

Известия вчера в 10:01
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Трамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток

Интерфакс вчера в 19:07
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
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Huawei презентовала линейку смартфонов Huawei Mate 30

В основе смартфона легла новая платформа Kirin 990. Оперативной памяти заявлено 8 ГБ, постоянной 256 ГБ.
Astera 19 сентября в 11:19
Спорт

Сестры Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в многоборье

Российская спортсмена Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, а ее сестра Арина стала второй.
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Политика

Начались переговоры по транзиту газа через Украину

Переговоры касаются транзитных поставок газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года и позднее.
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Политика

В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России

Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
Футбол

«Краснодар» официально расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Информация об этом появилась на сайте команды.
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Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
Авто

Россияне массово отказываются от автомобилей из-за роста цен на бензин

Растущие цены на бензин стали основной причиной массового отказа россиян от использования автомобилей.
Авто Воронеж 19 сентября в 03:15
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