Общество
РИА НовостиНемецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский.
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Немецкий журналист выяснил, в чем отличия жизни в России от жизни в Европе
Телеканал 360°вчера в 22:56
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Автоспорт
Квят продолжит выступать за «Торо Россо» в сезоне-2020
Российский гонщик Даниил Квят продолжит выступать за команду "Формулы-1" "Торо Россо" в следующем сезоне, об этом заявил советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко.
РИА Новости 08:11
Политика
Украина начала строить новые пункты пропуска на границе с Крымом
Украина строит новые контроль-пропускные пункты на границе с Крымом.
Krym.News вчера в 22:43
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Космос
США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс
Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел на свободу
Актера Павла Устинова выпустили из московского СИЗО № 4 «Медведь».
Вечерняя Москва вчера в 11:43
Спорт
Зеппельт и ВАДА снова подозревают Россию в подтасовке допинг-проб
Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил у себя в Твиттере, что ВАДА подозревает Россию в подтасовке данных московской антидопинговой лаборатории.
Спорт день за днем вчера в 15:26
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Футбол
Кейн забил 9 голов за клуб и сборную Англии в 9 играх сезона
В нынешнем сезоне 26-летний футболист забил девять голов за клуб (5) и сборную Англии (4) в девяти играх.
Sports.ru 08:01
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Политика
Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
RT на русском 05:25
Политика
Путин поздравил президента Армении с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил главу Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с Днем независимости.
РБК 04:34
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
Раскрыт размер выплат за посадку самолета в кукурузном поле
Мой Брянск вчера в 12:58
Теннис
Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге
В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) Ричардас Беранкис (Литва).
Советский спорт 19 сентября в 13:32
Авто
Продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross начались в России
Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross появился на российском авторынке, сообщил японский производитель автомобилей.
iReactor вчера в 03:09
Армия и оружие
Генштаб Украины разрабатывает план разведения сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о том, что генеральный штаб вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил от линии разграничения в Донбассе.
iReactor 07:58
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Футбол
Ахмат — Крылья Советов 1:1
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:53
Наука
Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google
Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
РБК 00:54
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Наука
Ученые-физики уточнили предельную массу нейтрино
Ученые-физики провели новое исследование, в результате которого оказалось, что предельная масса нейтрино в два раза меньше, чем они предполагали ранее.
Экономика сегодня 18 сентября в 05:02
Армия и оружие
В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ
Журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами.
News.ru 19 сентября в 22:38