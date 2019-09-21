Общество
РИА НовостиНемецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский.
Читать в источнике
Оценить357
Подробнее о событии
Показать все источники
Немецкий журналист выяснил, в чем отличия жизни в России от жизни в Европе
Телеканал 360°вчера в 22:56
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:01, Вашингтон
Политика
Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ
Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вести.Ru 05:33
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Авто
Названы самые популярные лизинговые автомобили в России
Tvoe-avto.com 02:26
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Политика
Трюдо обвинили в расизме из-за фотографии начала века
РЕН ТВ 19 сентября в 07:22
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости вчера в 03:32
Футбол
Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»
ProstoProSport 01:18
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Музыка
В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»
Российская газета 19 сентября в 13:27
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК 03:00
Футбол
Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Бомбардир.ру 01:56
Политика
Путин поздравил власти Армении с Днём независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю празднования Дня независимости Армении лидеру и премьер-министру страны Армену Саркисяну и Николу Пашиняну.
RT на русском 04:39
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:36
Экономика
Россиянам начнут продавать бензин в рассрочку
До конца 2019 года сеть заправок «Газпром нефть» начнет продавать россиянам топливо в рассрочку.
Наша версия 18 сентября в 08:58
Общество
В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 03:22
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Культура
Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского
Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
РИА Новости 04:49
Автоспорт
Албон: «Ред Булл» не ставит передо мной конкретных задач
Пилот «Ред Булл» Александер Албон отметил, что команда не ставила перед ним определённых целей на вторую половину сезона.
Чемпионат 19 сентября в 13:33
Политика
Вакарчук объяснил, почему выбрал концерт, а не заседание в Раде
Народный депутат Верховной рады Святослав Вакарчук рассказал, почему предпочел концерт заседанию парламента.
РЕН ТВ 02:20
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус 18 сентября в 04:37
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января
Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
Вести.Ru 19 сентября в 07:37