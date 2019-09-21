Общество
РИА НовостиНемецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский.
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Немецкий журналист выяснил, в чем отличия жизни в России от жизни в Европе
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Эрдоган прокомментировал возможность покупки Турцией Patriot
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