Общество

РИА НовостиРИА НовостиНемецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский.
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Журналист из Германии сравнил «отсталость» России и Европы

URA.Ruвчера в 23:51

Журналист из Германии рассказал, в чем отличие жизни в РФ от Европы

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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

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Разницу между жизнью в России и Европе оценили в Германии

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Немецкий журналист сравнил быт россиян и европейцев

Life.ruвчера в 20:25

Немецкий журналист выяснил, в чем отличия жизни в России от жизни в Европе

Телеканал 360°вчера в 22:56

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

РИА Новостивчера в 19:13
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Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

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Армия и оружие

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Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
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Газета.Ru 06:08
Общество

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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

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Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России

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Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
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Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
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В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
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