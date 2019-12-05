Политика
News.ruНового ключевого противника НАТО назвали в Германии
Основной противник НАТО в настоящий момент старается «купить» политическое влияние в Европе путём инвестиций в её экономику. И это вовсе не Россия, а Китай. Такая точка зрения высказана в статье, опубликованной немецким изданием Die Welt.
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Технологии
Для отечественного софта разработали критерии господдержки
Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.
Общество
Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Политика
На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Общество
Российский миллиардер скончался после ДТП в Лондоне
Авто
Lada без крыши и дверей: супертюнинг «Нивы»
У редкой Lada 4x4 1995 года выпуска с пробегом в 9700 км отсутствуют двери и крыша, зато сварены дуги безопасности.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Авто
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.
Общество
Главный инженер Boeing лишился работы
Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Кино
Россияне назвали любимые новогодние фильмы
Политика
Сокуров назвал полпреда президента в СЗФО высокомерным
По словам знаменитого режиссера Александра Сокурова, разговор с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном о строительстве мусорного полигона в Архангельской области получился совершенно бесполезным.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
Происшествия
В Санкт-Петербурге подросток забросал снегом Вечный огонь
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге потушил снегом неизвестный подросток, 4 ноября сообщили в пресс-службе компании «ПетербургГаз».
Происшествия
В Омской области дочь была изнасилована на глазах отца
Шоу-бизнес
Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике
Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Общество
Французские СМИ нашли в Альпах базу ГРУ
Западные спецслужбы заявили, что 15 сотрудников ГРУ якобы использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе, пишет французская газета Le Monde.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Игры
Microsoft намерена выпустить более доступную версию Xbox
Стоит отметить, что в Росси сейчас продается Xbox One S All-Digital Edition, а это самая доступная консоль от Microsoft и в ней от Xbox One S нет привода для дисков.
Происшествия
Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Здоровье
Проверяющие ищут просроченные лекарства в больнице Сахалина
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Происшествия
В Челябинске иномарка сбила людей на тротуаре
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.