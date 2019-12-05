Политика

News.ruNews.ruНового ключевого противника НАТО назвали в Германии

Основной противник НАТО в настоящий момент старается «купить» политическое влияние в Европе путём инвестиций в её экономику. И это вовсе не Россия, а Китай. Такая точка зрения высказана в статье, опубликованной немецким изданием Die Welt.
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Немецкая газета назвала нового главного противника НАТО

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Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО

РИА Новостивчера в 22:35

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Меркель: акт Россия - НАТО представляет хороший потенциал для обсуждения отношений с РФ

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Die Welt (Германия): у НАТО новый главный противник (Die Welt)

ИноСМИвчера в 03:47
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Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

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Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
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Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
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Российский миллиардер скончался после ДТП в Лондоне

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Российская газета 03:03
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ФедералПресс 01 декабря в 21:52
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Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.
Коммерсантъ 01:05
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Ургант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру

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Общество

Главный инженер Boeing лишился работы

Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Lenta.ru 03:33
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ФедералПресс 00:36
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По словам знаменитого режиссера Александра Сокурова, разговор с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном о строительстве мусорного полигона в Архангельской области получился совершенно бесполезным.
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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 03 декабря в 12:17
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Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
РИА Новости вчера в 17:33
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В Санкт-Петербурге подросток забросал снегом Вечный огонь

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RuNews24.ru 02:30
Шоу-бизнес

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Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
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Astera вчера в 15:01
Происшествия

Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
РИА Новости 03:09
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Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
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В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском вчера в 10:24
Здоровье

Проверяющие ищут просроченные лекарства в больнице Сахалина

Pravda.Ru вчера в 22:45
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Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
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Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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