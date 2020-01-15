После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.

Технологии Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".

Политика Путин начал оглашение послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж» 15 января.

Общество Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.

Политика Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты В настоящее время кандидатом на должность президента может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет.

Авто Volkswagen Arteon превратили в универсал Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.

Политика В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.

Политика Полпред президента оценил сроки формирования нового правительства Представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх оценил возможные сроки создания нового кабинета министров.

Экономика Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.

Политика Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

Происшествия СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).