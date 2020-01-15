Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНемецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
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В Германии оказались «ошеломлены» проектом нового российского авианосца

Взгляд.ру08:20

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

Известия08:19

«Конкурент американскому ВМФ»: В России построят чудо-авианосец «ошеломительных» размеров - Handelsblatt

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Немецкие СМИ назвали «ошеломительным» новый российский авианосец

Телеканал 360°08:13

«Ошеломляет»: В Германии оценили проект российского авианосца

Комсомольская правда07:59

Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным

РИА Новости07:25

Немецкое издание высоко оценило проект российского авианосца

Московский Комсомолец08:14
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Политика

Медведев заявил об отставке правительства

Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
BFM.ru 08:36
Технологии

Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров

Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Planet Today 06:36
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Политика

Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж» 15 января.
iReactor 04:05
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Lenta.ru 07:08
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru вчера в 17:39
Общество

В московском загсе оценили возможность замены отчества на «матчество»

Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
РИА Новости 08:01
Общество

Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля

Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Известия 04:42
Политика

Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты

В настоящее время кандидатом на должность президента может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет.
Lenta.ru 05:07
Авто

Volkswagen Arteon превратили в универсал

Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Новые автомобили вчера в 06:11
Политика

В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ

В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.
46ТВ 08:48
Армия и оружие

Самолет «Судного дня» подробно показали изнутри

Ранее ГЛАС сообщал, что новейший противолодочный самолет будет построен на основе пассажирского лайнера.
ГЛАС.RU 07:22
Политика

Полпред президента оценил сроки формирования нового правительства

Представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх оценил возможные сроки создания нового кабинета министров.
Петербургский дневник 09:34
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде

На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Woman.ru 06:06
Киберспорт

«Видения Н’Зота»: для WoW вышло новое обновление

Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили обновление «Видения Н'Зота» для World of Warcraft.
REGNUM 09:35
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 04:09
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Взгляд.ру вчера в 06:48
Гаджеты

В России начали продавать серверную версию Mac Pro за 490 тысяч рублей

Актуальные Новости 07:07
Политика

Задержан автор видео попадания ракеты по украинскому самолету в Иране

REGNUM 02:34
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Газета.Ru 02:58
Гаджеты

Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT порадует системой охлаждения

Ассортимент компании Sapphire пополнила видеокарта Pulse RX 5600 XT. Адаптер выполнен в фирменном стиле производителя.
iXBT.com 03:16
Здоровье

На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
REGNUM вчера в 04:27
Экономика

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Известия 05:16
Политика

Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи

После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
РБК 09:10
Общество

Австралии потребуется минимум 100 лет на восстановление после пожаров

Полит.ру 06:52
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
Происшествия

В Петербурге неизвестные с автоматом угнали Range Rover

По предварительным данным, двое незнакомцев, угрожая предметом, который очень похож на автомат, отобрали черный Range Rover у автомобилиста.
АиФ Санкт-Петербург 08:25
Происшествия

СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье

Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
РБК 08:03
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Витренко признался, что эта встреча с российским лидером стала для него первой, и он «был, честно говоря, немножко в шоке», ведь «не каждый день приходится спорить с Путиным».
Известия 09:30
Происшествия

Частный вертолет экстренно приземлился в Подмосковье

РБК 08:27
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