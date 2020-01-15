Армия и оружие

РБКРБКНемецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

Россия планирует создать атомный авианосец, который сможет конкурировать с американскими кораблями подобного класса, сообщает немецкое издание Handelsblatt. Газета отмечает, что характеристики нового авианосца поражают.
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Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

RT на русском10:46

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

Известия08:19

Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным

РИА Новости07:25

Немецкие СМИ назвали «ошеломительным» новый российский авианосец

Телеканал 360°08:13

«Ошеломляет»: В Германии оценили проект российского авианосца

Комсомольская правда07:59

Немецкое издание высоко оценило проект российского авианосца

Московский Комсомолец08:14

«Конкурент американскому ВМФ»: В России построят чудо-авианосец «ошеломительных» размеров - Handelsblatt

Царьград06:37
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Кино

Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные

ТАСС 12 января в 16:31
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Хоккей

ДеБур сменил Галлана на посту главного тренера «Вегаса»

Пресс-служба «Вегаса» объявила об отставке с поста главного тренера команды Жерара Галлана.
Матч ТВ 11:02
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Политика

Дмитрий Медведев объявил об отставке

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ.
АиФ Рязань 10:07
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Общество

Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
RT на русском 10:05
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Российская газета 10:19
Футбол

Футболистам «Манчестер Сити» привезли 22 модели

Рамблер 07:31
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
ТагилСити.ру вчера в 10:29
Общество

Путин поручил изменить порядок приема в медицинские вузы

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил изменить порядок поступления в медицинские вузы России в 2020 году.
iReactor 04:42
Политика

Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
РИА Новости 10:50
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Политика

Путин: Поправки в Конституцию РФ вынесут на референдум

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о готовящихся изменениях в политической системе страны и целом ряде поправок в Конституцию РФ.
Фонтанка.Ру 05:30
Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
ТАСС 02:11
Общество

С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей

Черемушкинский суд Москвы в среду по иску столичного прокурора взыскал почти 2,5 миллиона рублей с организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:48
Экономика

РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real

Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Коммерсантъ 08:51
Политика

Путин заявил о запросе на перемены в обществе

В обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Lenta.ru 04:12
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Lenta.ru 07:08
Политика

Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти

Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
РБК 10:53
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Газета.Ru 08:48
Политика

Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат

Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Gazeta.SPb вчера в 11:54
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
Экономика

ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян

В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.
РБК 10:21
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Политика

Украинский эксперт Погребинский рассказал о способности РФ сделать США «штатом Нью-Йорк»

Умланд объявил, что экономика России якобы уступает Италии и отдельно взятому штату Нью-Йорк, но Россия "ведет себя так, как будто этот штат – целые США".
Экономика сегодня 10:33
Политика

Послание Владимира Путина Федеральному собранию длилось 1 час 12 минут

Размер выплат Путин предложил увеличить на 150 тысяч рублей. Кроме того, в России будут введены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Говорит Москва 05:55
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