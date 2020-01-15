Армия и оружие
РБКНемецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца
Россия планирует создать атомный авианосец, который сможет конкурировать с американскими кораблями подобного класса, сообщает немецкое издание Handelsblatt. Газета отмечает, что характеристики нового авианосца поражают.
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Кино
Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Хоккей
ДеБур сменил Галлана на посту главного тренера «Вегаса»
Пресс-служба «Вегаса» объявила об отставке с поста главного тренера команды Жерара Галлана.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Дмитрий Медведев объявил об отставке
15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ.
Политика
Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра
Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Общество
Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
Общество
Путин поручил изменить порядок приема в медицинские вузы
Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил изменить порядок поступления в медицинские вузы России в 2020 году.
Политика
Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика
Путин: Поправки в Конституцию РФ вынесут на референдум
Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о готовящихся изменениях в политической системе страны и целом ряде поправок в Конституцию РФ.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Общество
С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей
Черемушкинский суд Москвы в среду по иску столичного прокурора взыскал почти 2,5 миллиона рублей с организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real
Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Политика
Путин заявил о запросе на перемены в обществе
В обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Политика
Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти
Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Политика
Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат
Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Экономика
ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян
В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Политика
Украинский эксперт Погребинский рассказал о способности РФ сделать США «штатом Нью-Йорк»
Умланд объявил, что экономика России якобы уступает Италии и отдельно взятому штату Нью-Йорк, но Россия "ведет себя так, как будто этот штат – целые США".
Политика
Послание Владимира Путина Федеральному собранию длилось 1 час 12 минут
Размер выплат Путин предложил увеличить на 150 тысяч рублей. Кроме того, в России будут введены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.