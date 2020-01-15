Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНемецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
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Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

РБК11:07

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

RT на русском10:46

Немецкие СМИ назвали «ошеломительным» новый российский авианосец

Телеканал 360°08:13

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

Известия08:19

«Ошеломляет»: В Германии оценили проект российского авианосца

Комсомольская правда07:59

Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным

РИА Новости07:25

«Конкурент американскому ВМФ»: В России построят чудо-авианосец «ошеломительных» размеров - Handelsblatt

Царьград06:37
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Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
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Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
ТАСС 11:10
Политика

Парламент Абхазии принял решение об отставке президента Рауля Хаджимбы

Накануне Хаджимба объявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, которая отказалась признавать итоги второго тура выборов президента.
Эхо Москвы 13 января в 05:30
Происшествия

Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры

В Уфе из-за хлопка газа в жилом доме получили повреждения четыре квартиры, сообщили РИА Новости в городской администрации.
РИА Новости 00:50
Кино

Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего

Евразия Daily 07:49
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Владимир Путин предложил сделать бесплатный интернет в России

Путин рассказал о необходимости федерального проекта «Доступный интернет».
Вести Татарстан 06:00
Авто

Представлен новый внедорожник GMC Yukon

К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
Rusargument 03:36
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня 06:38
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями

Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.
Матч ТВ 12:10
Политика

Новым главой правительства России станет главный налоговик

Премьером станет Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы.
Европейско-Азиатские новости 11:33
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Космос

Smithsonian (США): астрономы думают о полетах к гигантским ледяным планетам (Smithsonian)

Недавно планетологи спроектировали гипотетический полет на одну из гигантских ледяных планет нашей Солнечной системы.
ИноСМИ 13 января в 18:03
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Шоу-бизнес

Неймар тайно встречается с русской моделью

Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
РЕН ТВ 00:10
Гаджеты

Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма

Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
Красная весна 08:35
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Политика

В Симферополе появится улица имени Александра Захарченко

Имя Захарченко получит улица в новом симферопольском жилом квартале «Крымская роза».
Коммерсантъ 10:17
Культура

Билли Айлиш исполнит главную песню в новом фильме про Джеймса Бонда

Афиша Daily вчера в 12:10
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

В результате удара никто не пострадал. А в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар сразу по двум военным базам США в Ираке.
НТВ вчера в 15:22
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Rambler News Service 04:53
Политика

Стала известна причина недовольства Путина правительством

Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов.
Lenta.ru 12:23
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском вчера в 02:02
Происшествия

Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын

Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.
Газета.Ru 11:38
Политика

Путин заявил о запросе на перемены в России

«Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены», — сказал Путин.
ФАН 04:38
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.
Газета.Ru 08:39
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