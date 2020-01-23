Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.

с чего всё началось

Облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2025 году за 58 млрд рублей приобрел на аукционе в среду 22 января неизвестный покупатель. Всего Минфин продал ОФЗ в ходе торгов на сумму в 85 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на «ВТБ Капитал».

Неназванный покупатель приобрел у Минфина ОФЗ на 58 млрд рублей

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