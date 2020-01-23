Финансы
ВедомостиНеназванный покупатель приобрел у Минфина ОФЗ на 58 млрд рублей
Облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2025 г. на 58 млрд руб. приобрел на аукционе в среду, 22 января, неизвестный покупатель.
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с чего всё началось
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.РБКвчера в 08:36
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Облигации Минфина на 58 млрд рублей купил неизвестный инвестор
Национальная служба новостейвчера в 13:43
Неизвестный инвестор купил крупнейший в истории пакет облигаций Минфина
Российская газетавчера в 15:11
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