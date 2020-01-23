Финансы
Вести.RuТаинственный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный покупатель выставил на аукционе заявку на 58 миллиардов рублей с погашением в ноябре 2025 года. В среду, 22 января, состоялся аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа. Он стал самым необычным за все времена, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.РБК08:36
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