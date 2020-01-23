Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они.

с чего всё началось

Неизвестный покупатель выставил на аукционе заявку на 58 миллиардов рублей с погашением в ноябре 2025 года. В среду, 22 января, состоялся аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа. Он стал самым необычным за все времена, сообщает РБК.

Политика Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Происшествия СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Наука В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.

Наука В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.

Фигурное катание Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Шоу-бизнес Внезапно умер сын Раисы Рязановой У Раисы Ивановны случилась трагедия — не стало ее единственного сына Данилы Перова. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.

Общество Минлеса Приангарья расторгает договоры на рубку леса в заказниках На IV открытом форуме прокуратуры Приангарья «Лес — главное богатство Восточной Сибири: баланс интересов экологии и экономики» и. о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев заявил, что минлеса меняет подходы к распоряжению лесами, их охране и защите.

Происшествия Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство «В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.

Армия и оружие Армия США получила «летающий авианосец» В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.

Кино На майские праздники россияне останутся без голливудского кино Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Финансы Вклады в России оказались рекордно невыгодными Вклады в России оказались рекордно невыгодными. Причиной уменьшения ставок по вкладам стало снижение ключевой ставки Банком России.