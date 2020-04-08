Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Таким образом, общий пакет поддержки должен быть не менее 7 процентов ВВП.

Получается, что дополнительные меры поддержки составят 2-3 трлн рублей. «Таким образом, общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП», — приводит РБК слова Кудрина. Глава Счетной палаты считает, что итоговая сумма антикризисных мер должна составлять от 7,6-7,7 трлн рублей.

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