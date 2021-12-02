РБКНеобходимый россиянам для счастья размер заработка выросПоказатель 2021 года стал самым высоким с 2017 года — тогда в результате опроса выяснилось, что для счастья в среднем россиянам необходимо получать 184 тыс. руб. в месяц.РБКТрадиционно, мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам: 203 против 155 тыс. руб.РБКЗапросы россиян с доходом от 80 тысяч более существенны — 228 тысяч рублей в месяц.Krasnoyarskmedia.ruВ топ-5 также входят Санкт-Петербург и Екатеринбург — 192 и 186 тыс. руб. соответственно.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКРИА ОмскИнформKrasnoyarskmedia.ruПодробнее о событии«Финансовый аппетит вырос»: екатеринбуржцы раскрыли, сколько денег им нужно для счастьяЕвропейско-Азиатские новости23:35Необходимый россиянам для счастья размер заработка выросРБК21:00Омичи оценили свое счастье почти в 200 тысячРИА ОмскИнформ23:17В Красноярске для счастья нужно 183 тысячи рублейKrasnoyarskmedia.ru23:08Опрос: Россияне назвали необходимый для счастья уровень доходаМИР 2422:57Аналитики подсчитали необходимый россиянам для счастья размер заработкаOnline47.ru21:25Счастье новосибирца подорожало на 3 тысячи рублейНДН.инфо23:22Показать ещёОценить46Поделиться