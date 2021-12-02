Будьте в Плюсе

Необходимый россиянам для счастья размер заработка вырос

Показатель 2021 года стал самым высоким с 2017 года — тогда в результате опроса выяснилось, что для счастья в среднем россиянам необходимо получать 184 тыс. руб. в месяц.
РБК
Традиционно, мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам: 203 против 155 тыс. руб.
РБК
Запросы россиян с доходом от 80 тысяч более существенны — 228 тысяч рублей в месяц.
Krasnoyarskmedia.ru
В топ-5 также входят Санкт-Петербург и Екатеринбург — 192 и 186 тыс. руб. соответственно.
РБК

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