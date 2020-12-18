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Российская газета
Российская газета

Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 42,5 тысячи рублей

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YakutiaMedia.ru
Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% означает, что необлагаемый новым налогом процентный доход с вкладов в 2021 году составит 42,5 тыс. руб. Весь доход сверх этой суммы будет облагаться по ставке 13%.В источнике
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