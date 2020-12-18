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Российская газета
Российская газета

Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 42,5 тысячи рублей

ПолитРоссия
Моя Москва.онлайн
ПРАЙМ
Московский Комсомолец
Lenta.ru
Российская газета
YakutiaMedia.ru
Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% означает, что необлагаемый новым налогом процентный доход с вкладов в 2021 году составит 42,5 тыс. руб. Весь доход сверх этой суммы будет облагаться по ставке 13%.В источнике
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