Наука
МедиаПотокНеобработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
В результате исследователи пришли к выводу, что риск смерти увеличивается из-за необработанного красного мяса, сообщает РИА Новости. Кстати, специалисты также узнали, какие продукты связаны с низким риском преждевременной смерти и средним воздействием на окружающую среду.
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с чего всё началось
Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) признали самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом мясо, пишет PNAS.Известиявчера в 21:19
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Нездоровые продукты питания оказывают негативное воздействие на окружающую среду
ГЛАС.RU28 октября в 16:38
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Политика
Зеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:21
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
Общество
Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии
Газета.Ru вчера в 09:31
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Происшествия
Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье
Газета.Ru вчера в 17:43
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 вчера в 05:21
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин считает, что избиение девочки другими детьми в детсаду это ЧП. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:29
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей 28 октября в 14:59
Общество
Мария Бутина планирует заняться правозащитной деятельностью
Вернувшаяся на Родину после заключения в США Мария Бутина заявила, что намерена заняться правозащитной деятельностью.
Вести.Ru 00:15
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Кино
«Джокер» вновь стал самым кассовым фильмом в США
Газета.Ru 27 октября в 17:20
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия вчера в 06:12
Общество
В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам
Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
Lenta.ru вчера в 21:28
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о его бое с Тони Фергюсоном
Отец и тренер непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о следующем поединке своего сына.
РЕН ТВ вчера в 05:53
Экономика
Тюмень выделит Курганской области крупную сумму
«Предусмотрены субсидии бюджету Курганской области на софинансирование вопросов местного значения на 2020 год в сумме 156 млн 228 тыс. рублей, на 2021 год — 268 млн 520 тыс. рублей, на 2022 год — 51 млн 772 тыс. рублей», — говорится в документе.
РБК Тюмень вчера в 03:02
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Чемпионат вчера в 16:50
Хоккей
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто»
Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.
РБК вчера в 22:52
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 28 октября в 04:46
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян
Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
RT на русском вчера в 20:14
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости вчера в 15:58
Политика
Шведская пресса назвала Россию «историческим врагом»
Журналист подчёркивает, что Европа не одобрила план вывода американских войск из Сирии, однако НАТО не подготовил план «Б». В заключении статьи автор призывает страны ЕС быстрее вооружаться из-за непредсказуемых действий США и для давления на российскую сторону.
Говорит Москва вчера в 02:32
Шоу-бизнес
48-летняя Марина Федункив стала блондинкой
Wday.ru вчера в 08:07
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
РБК вчера в 04:10
Авто
Появились характеристики нового кросса Changan CS55 для рынка РФ
Pnzdrive вчера в 09:58
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 28 октября в 01:12
Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
REGNUM вчера в 23:15