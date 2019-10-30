с чего всё началось

В результате исследователи пришли к выводу, что риск смерти увеличивается из-за необработанного красного мяса, сообщает РИА Новости. Кстати, специалисты также узнали, какие продукты связаны с низким риском преждевременной смерти и средним воздействием на окружающую среду.

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