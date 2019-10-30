Наука
МедиаПотокНеобработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
В результате исследователи пришли к выводу, что риск смерти увеличивается из-за необработанного красного мяса, сообщает РИА Новости. Кстати, специалисты также узнали, какие продукты связаны с низким риском преждевременной смерти и средним воздействием на окружающую среду.
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с чего всё началось
Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) признали самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом мясо, пишет PNAS.Известиявчера в 21:19
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Ученые назвали самый вредный продукт для окружающей среды и здоровья человека
Milknews.ruвчера в 08:35
Наиболее вредным продуктом для здоровья человека и окружающей среды оказалось красное мясо
ТАСС Наука вчера в 11:35
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