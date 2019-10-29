Наука
RuNews24.ruНеобработанное красное мясо является самым вредным продуктом
Ученые вывели индекс APEI, показывающий среднее воздействие того или иного продукта на здоровье и экологию по пяти показателям. В результате самый высокий APEI (73 единицы на порцию) оказался у необработанного красного. У обработанного индекс составил 37 единиц.
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Нездоровые продукты питания оказывают негативное воздействие на окружающую среду
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