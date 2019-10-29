Наука

RuNews24.ruRuNews24.ruНеобработанное красное мясо является самым вредным продуктом

Ученые вывели индекс APEI, показывающий среднее воздействие того или иного продукта на здоровье и экологию по пяти показателям. В результате самый высокий APEI (73 единицы на порцию) оказался у необработанного красного. У обработанного индекс составил 37 единиц.
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А иначе - смерть: Ученые предсказали неминуемое регионам-«мясоедам»

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В нашей стране прививка от гриппа сделана 43,2 миллионам граждан, сообщает Роспотребнадзор.
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