Наука
RuNews24.ruНеобработанное красное мясо является самым вредным продуктом
Ученые вывели индекс APEI, показывающий среднее воздействие того или иного продукта на здоровье и экологию по пяти показателям. В результате самый высокий APEI (73 единицы на порцию) оказался у необработанного красного. У обработанного индекс составил 37 единиц.
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Политика
МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом в Донбассе.
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
Гаджеты
Компания AMD отчиталась за третий квартал 2019 года
Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2019 года. За отчетный период она получила доход 1,80 млрд долларов.
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Космос
Новый марсоход NASA впервые поставили на колёса
Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) американского аэрокосмического агентства NASA провели стендовые испытания марсохода для миссии «Марс-2020», в ходе которых аппарат впервые установили на шестиколёсную платформу.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Политика
В РФ, Турции и Иране приветствуют созыв конституционного комитета САР
Как сообщает RT, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной конференции по итогам женевских переговоров со своими коллегами из Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом, приветствовал начало прямых межсирийских переговоров.
Авто
Skoda раскрыла информацию о новой Octavia
Компания Skoda представила предсерийный прототип Octavia Combi нового поколения, премьера которого состоится в 2019 году.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Хоккей
Торонто Мейпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз 3:3
Идёт третий период, счёт равный — 3:3. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Третью шайбу гостей на 45-й минуте забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентом выступил Ти Джей Оши.
Армия и оружие
Инженеры-механики отмечают профессиональный праздник
Ежегодно 30 октября в России отмечают День инженера-механика. Праздник был установлен по приказу Главкома ВМФ в 1996 году.
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Футбол
Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ
После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Гаджеты
На ноутбуках появится новая ОС Windows 10X
В Сети появилась информация о новой операционной системе для ноутбуков Windows 10X.
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Авто
Opel готовит выпуск 8 электрифицированных моделей к 2021 году
Компания Opel готовит выпуск 8 электрокаров к 2021 году. Появление новых моделей стало основной частью плана под названием «PACE!».
Здоровье
Треть россиян привились от гриппа
В нашей стране прививка от гриппа сделана 43,2 миллионам граждан, сообщает Роспотребнадзор.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Культура
Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении
Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Политика
Песков назвал условие договоренности с Украиной по газу
Достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Россиянам запретят давать в долг по-крупному
В Уголовный кодекс России могут внести поправки, вводящие новую статью и устанавливающие ответственность за нелегальное кредитование.
Общество
Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО
"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Авто
Подстелил бы снежка: готовим автомобиль к зиме
До сих пор в России живет миф о том, что греть автомобили, особенно новые иномарки, зимой вовсе не обязательно.
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Шоу-бизнес
Рядом с жизнерадостной и цветущей Юлией Снигирь Евгений Цыганов выглядит грустным и подавленным
Исполнительница главной роли Юлия Снигирь появилась на красной дорожке в сопровождении возлюбленного Евгения Цыганова.