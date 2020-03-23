Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России. По его словам, иначе данный антициклон называется "блокирующим".

Наука Горчичник на грудь Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Общество В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17 В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.

Происшествия Мосгорсуд отказался выпускать Пола Уилана из СИЗО Мосгорсуд в понедельник еще на полгода оставил под арестом обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, сообщили РИА Новости в суде.

Здоровье Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.

Музыка Отмененное Евровидение-2020 хотят провести в режиме онлайн Nation News сообщало ранее о том, что участники Евровидения должны будут написать новую песню для конкурса в 2021 году.

Политика Мантуров назвал удовлетворительной ситуацию в промышленности России Глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным оценил текущую ситуацию в промышленности страны.

Космос Ультратонкие солнечные панели оказались эффективнее Компания Azur Space Solar Power в Германии создала новые солнечные панели толщиной всего 0,02 мм, что тоньше человеческого волоса.

Происшествия В Брянске известного адвоката задержали сотрудники ФСБ В Брянске накануне сотрудники регионального управления ФСБ задержали известного адвоката Вадима Ш. Его подозревают в совершении уголовного преступления.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.

Общество В США начали отпускать тысячи заключенных из-за коронавируса Власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Общество «Макдоналдс» предоставил главам регионов схему обслуживания при карантине «Макдоналдс» подготовил стратегию безопасного обслуживания потребителей без закрытия точек фастфуда на случай введения режима карантина из-за распространения вируса COVID-19 в российских регионах.

Общество Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.

Футбол В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.