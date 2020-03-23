Общество

Политика СегодняПолитика СегодняНеобычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России. По его словам, иначе данный антициклон называется "блокирующим".
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Вильфанд: Необычный антициклон принесет весну

Национальная служба новостей03:02

Россиян предупредили о приходе необычного антициклона

Газета.Ru00:11

Синоптики предупредили о необычном антициклоне над Центральной Россией

RT на русском01:46

Синоптики пообещали до +15 градусов в Центральной России

Известия01:27

Вильфанд предупредил о «мощнейщем» антициклоне в Москве

РБК01:56

Россиянам пообещали сильнейшее охлаждение воздуха

Lenta.ruвчера в 22:43

Необычный антициклон изменит погоду в европейской России

РЕН ТВвчера в 22:09
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Наука

Горчичник на грудь

Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
N+1 06:39
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 21 марта в 13:15
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Азербайджане отложен из-за коронавируса

REGNUM 07:20
Здоровье

Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае

Не согласен эксперт и с прогнозами, что COVID-19 заразится и переболеет 60-70 процентов населения планеты.
Российская газета 05:35
Общество

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 05:33
Происшествия

Мосгорсуд отказался выпускать Пола Уилана из СИЗО

Мосгорсуд в понедельник еще на полгода оставил под арестом обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:12
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
RT на русском 07:55
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Здоровье

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
Музыка

Отмененное Евровидение-2020 хотят провести в режиме онлайн

Nation News сообщало ранее о том, что участники Евровидения должны будут написать новую песню для конкурса в 2021 году.
Народные новости 03:29
Политика

Мантуров назвал удовлетворительной ситуацию в промышленности России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным оценил текущую ситуацию в промышленности страны.
RT на русском 07:20
Игры

Отечественный NVIDIA GeForce Now стал на месяц бесплатным

Отечественная версия NVIDIA GeForce Now — GFN.ru — в поддержку карантина из-за пандемии коронавируса стала на целый месяц полностью бесплатной.
Игромания.ру 07:22
Космос

Ультратонкие солнечные панели оказались эффективнее

Компания Azur Space Solar Power в Германии создала новые солнечные панели толщиной всего 0,02 мм, что тоньше человеческого волоса.
V-kosmose.com 00:42
Происшествия

В Брянске известного адвоката задержали сотрудники ФСБ

В Брянске накануне сотрудники регионального управления ФСБ задержали известного адвоката Вадима Ш. Его подозревают в совершении уголовного преступления.
Городской телеканал (Брянск) 04:50
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Газета.Ru 04:53
Общество

В США начали отпускать тысячи заключенных из-за коронавируса

Власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
РБК 04:46
Экономика

Страховщики предложили временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Текущий коридор был установлен в результате реформы ОСАГО, стартовавшей в январе прошлого года.
РИА Новости вчера в 17:03
Общество

«Макдоналдс» предоставил главам регионов схему обслуживания при карантине

«Макдоналдс» подготовил стратегию безопасного обслуживания потребителей без закрытия точек фастфуда на случай введения режима карантина из-за распространения вируса COVID-19 в российских регионах.
РБК 07:54
Космос

Инженеры починили застрявший в Марсе марсоход ударом лопаты

Возникшая несколько месяцев назад проблема с аппаратом InSight решена усилиями инженеров NASA, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 20 марта в 04:20
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Футбол

В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи

Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 07:44
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Происшествия

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
РИА Новости 07:40
Футбол

Юран обвинил журналистов в заказных материалах против него

Главный тренер «Химок» Сергей Юран обвинил журналистов в заказных материалах против него и его команды.
Metaratings 20 марта в 09:01
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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