Шоу-бизнес
StarHit.ruНеофициально: Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала
Около месяца в Сети активно обсуждают увольнение ведущего программы «На самом деле» Дмитрия Шепелева. Поговаривают, что шоумен окончательно распрощался с Первым каналом. Почти три года Шепелев ведет на Первом канале программу «На самом деле».
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«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
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Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
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Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
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Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
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Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
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Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока
Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
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Умер украинский фигурист Николай Бондарь
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В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
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Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»
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Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.