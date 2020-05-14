Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНеопределенности на рынке нефти стало чуть меньше

Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше Коронавирус продолжает диктовать условия добычи и переработки нефти в мире, заставляя ежемесячно пересматривать прогнозы основных показателей.
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Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше

Коммерсантъ07:22

Экспорт нефти Россией в мае по нефтепроводу «Дружба» упал на 20%

Интерфакс06:23

МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

ТАСС04:03

МЭА улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

Российская газета05:11

Предложение нефти в мае упадет до 9-летнего минимума

РЕН ТВ05:00

Спрос на нефть в апреле снизился на 25,2 миллиона баррелей в сутки

Московский Комсомолец05:22

МЭА: экспорт нефти из России по нефтепроводу «Дружба» упал в мае на 20%

Вести.Ru07:20
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СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

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К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
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В Росреестре засекретили квартиру генпрокурора Игоря Краснова, теперь собственником квартиры указана Российская Федерация.
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Украинский чемпионат возобновится 30 мая

Чемпионат Украины по футболу возобновится в конце мая. Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".
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