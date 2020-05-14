Энергетика
КоммерсантъНеопределенности на рынке нефти стало чуть меньше
Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше Коронавирус продолжает диктовать условия добычи и переработки нефти в мире, заставляя ежемесячно пересматривать прогнозы основных показателей.
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с чего всё началось
В ежемесячном отчете отмечается, что мобильность населения в Европе и США, а также оживление спроса в Китае оказались на более высоком уровне, чем ожидалось, а «экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление».Коммерсантъ07:22
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
Общество
Эколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии
По мнению эколога, который изучает воздействие человека на экосистемы лесов Амазонии, человеческое воздействие на среду обитания животных — она из возможных причин возникновение нового коронавируса — на территории Бразилии быстро усиливается и также и из-за уничтожения лесов.
REGNUM 08:16
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Футбол
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины. По информации Tribuna.com, УПЛ приняла решение возобновить сезон 30 мая.
Sports.ru 07:25
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Авто
Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan
Автоновости дня 12 мая в 10:40
Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
Игры
Epic Games представила игровой движок Unreal Engine 5
Американский разработчик видеоигр Epic Games анонсировал игровой движок Unreal Engine 5 — следующее поколение самого популярного движка для видеоигр.
Коммерсантъ 07:29
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Авто
Забытые в пустыне автомобили выставили на продажу
В США владелец целого парка ретроавтомобилей выставил всю свою коллекцию на продажу по очень привлекательным и при этом фиксированным ценам.
Российская газета 07:00
Футбол
Клопп сделал выбор между Месси и Роналду
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.
Газета.Ru 12 мая в 11:50
Общество
В Минобрнауки обозначили сроки начала ЕГЭ
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году должна начаться не позднее 1 сентября, заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Взгляд.ру 08:33
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Общество
В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
В Минздраве России рассказали СМИ, когда появится первая вакцина от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Футбол
Восемь игроков «Бешикташа» заразились коронавирусом
Восемь футболистов «Бешикташа» заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
Спорт-Экспресс 07:38
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Интернет
YouTube Music скоро заменит Google Play Музыку
Ранее в Google отказывались только от непопулярных сервисов, а о некоторых пользователи узнавали только после того как выпустят официальное объявление о его закрытии.
Astera 03:48
Общество
Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках
Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции.
РБК 07:41