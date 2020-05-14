с чего всё началось

Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше Коронавирус продолжает диктовать условия добычи и переработки нефти в мире, заставляя ежемесячно пересматривать прогнозы основных показателей.

Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше

Политика В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 16

Общество Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание. 244

Общество Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли. 27

Общество Эколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии По мнению эколога, который изучает воздействие человека на экосистемы лесов Амазонии, человеческое воздействие на среду обитания животных — она из возможных причин возникновение нового коронавируса — на территории Бразилии быстро усиливается и также и из-за уничтожения лесов.

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 209

Футбол Чемпионат Украины возобновится 30 мая Стала известна дата возобновления чемпионата Украины. По информации Tribuna.com, УПЛ приняла решение возобновить сезон 30 мая.

Политика Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19. 110

Политика NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России. 979

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. 25

Игры Epic Games представила игровой движок Unreal Engine 5 Американский разработчик видеоигр Epic Games анонсировал игровой движок Unreal Engine 5 — следующее поколение самого популярного движка для видеоигр. 87

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,2K

Авто Забытые в пустыне автомобили выставили на продажу В США владелец целого парка ретроавтомобилей выставил всю свою коллекцию на продажу по очень привлекательным и при этом фиксированным ценам. 1

Футбол Клопп сделал выбор между Месси и Роналду Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.

Общество В Минобрнауки обозначили сроки начала ЕГЭ Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году должна начаться не позднее 1 сентября, заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Общество Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов. 706

Интернет YouTube Music скоро заменит Google Play Музыку Ранее в Google отказывались только от непопулярных сервисов, а о некоторых пользователи узнавали только после того как выпустят официальное объявление о его закрытии. 1