Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНеопределенности на рынке нефти стало чуть меньше

Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше Коронавирус продолжает диктовать условия добычи и переработки нефти в мире, заставляя ежемесячно пересматривать прогнозы основных показателей.
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с чего всё началось
В ежемесячном отчете
 отмечается, что мобильность населения в Европе и США, а также оживление спроса в Китае оказались на более высоком уровне, чем ожидалось, а «экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление».
Коммерсантъ07:22

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Экспорт нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае упадёт на 20%

News.ru08:04

МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

ТАСС04:03

МЭА: экспорт нефти из России по нефтепроводу «Дружба» упал в мае на 20%

Вести.Ru07:20

МЭА улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

Российская газета05:11

Предложение нефти в мае упадет до 9-летнего минимума

РЕН ТВ05:00

Спрос на нефть в апреле снизился на 25,2 миллиона баррелей в сутки

Московский Комсомолец05:22

Экспорт нефти Россией в мае по нефтепроводу «Дружба» упал на 20%

Интерфакс06:23
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