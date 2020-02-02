Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНеожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Неприятный сюрприз преподнёс и экспорт: в январе 2020 он снижается (по расчетам "Интерфакса") до 13,3 млрд кубометров (с 17,55 млрд кубометров в январе 2019 года).
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Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

Добыча природного газа "Газпрома" в январе 2020 года снизилась на 6% - до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Интерфакс00:51

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Неожиданно теплая погода в январе обвалила добычу Газпрома на 6%

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