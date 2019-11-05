Общество

BFM.ruBFM.ruНеплатежи компаний за вывоз мусора достигли 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц в России составляет 65-70%, а со стороны граждан — от 20 до 35%. Об этом заявил РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.
Читать в источнике
Комментировать226
с чего всё началось

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявил в интервью РБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.
РБК00:00

Подробнее о событии

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%

RT на русском03:36

Неплатежи компаний за вывоз мусора выросли до 70%

Ведомости03:10

Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли 65-70%, а населения — от 20 до 35%

Эхо Москвы00:15

«Ничего не меняется»: неплатежи юрлиц за вывоз мусора в России достигли 70%

Телеканал 360°01:57

Неоплата российскими компаниями вывоза мусора доходит до 70%

Коммерсантъ00:49

Неплатежи российских компаний за вывоз мусора выросли до 70%

РИА Новости03:04

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Происшествия

Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка

Сотрудники УМВД по Камчатскому краю проводят дополнительную проверку в рамках уголовного дела об истязании трехлетнего ребенка семьей его дяди, под опеку которого мальчик попал в 2017 году.
ТАСС 01:57
Происшествия

В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

РИА Новости 05:43
Политика

В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Хоккей

«Трактор» сделал кадровые перестановки в тренерском штабе

В хоккейном клубе «Трактор» вслед за отставкой Петериса Скудры, сегодня, 5 ноября, объявили о кадровых перестановках во всем тренерском штабе.
Первый областной 01:59
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие

Эрдоган нашел курдов в «безопасной зоне»

Турция заключила два отдельных соглашения с США и Россией о том, чтобы курдское ополчение, считаемое Анкарой террористическим, покинуло «безопасную зону», которую Эрдоган планирует сформировать на северо-востоке Сирии.
Телеканал 360° 05:58
Авто

Компания Toyota презентовала кроссовер Raize

На днях в дилерские центры Японии стали поступать первые партии кроссовера Toyota Raize. В продаже модель появится в середине ноября.
Anonsens вчера в 23:19
Авто

Mazda CX-5 получила в России зимнюю спецверсию

Российская газета 03:40
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Футбол

Семин: «Играя в „Лужниках“, „Локомотив“ чувствовал бы себя в гостях»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему железнодорожники решили проводить домашние матчи Лиги чемпионов на «РЖД Арене», а не в «Лужниках», вмещающих больше зрителей, что в результате позволяет выручить больше денег с продажи билетов.
Sport24.ru 04:24
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Общество

Лев Пономарев объявил о создании новой правозащитной организации

Лев Пономарев сообщил о создании новой организации на базе ликвидированного решением суда движения "За права человека".
Новые Известия 05:12
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Известия вчера в 18:23
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Политика

Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым

В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:01
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Общество

Чувашские школьники открыли новый остров в Арктике

Студент первого курса МАИ вместе со старшеклассниками одной из школ Чувашии открыл новый остров в Арктике.
Вести.Ru 04:36
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Политика

Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване избран председателем ПА ОДКБ на ближайшие три года.
Парламентская газета 03:48
Технологии

Yadro купила российский стартап по производству микропроцессоров

Yadro, являющаяся отечественным разработчиком СХД и входящая в «Икс Холдинг», приобрела 51% в компании Syntacore, занимающейся разработкой микропроцессорных ядер.
IT-World 03:58
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Происшествия

Две тысячи доз в сутки: в Омске задержали главу наркосиндиката

Вести.Ru 05:48
Кино

Съемки новой части «Фантастических тварей» перенесли

Американская киностудия Warner Bros. заявила, что начнет съемки третьей части долгожданного фильма «Фантастические твари» уже весной следующего года.
УтроNews 05:54
Происшествия

Студент скончался в Москве после удаления зуба

В Москве скончался студент из Республика Тыва после удаления зуба.
Московский Комсомолец 03:56
Армия и оружие

Зачем армия США сотрудничает с организацией, исследующей НЛО

RT на русском 01:01
Футбол

«Ван Дайк!» Хиддинк поддержал Черданцева

Бывший главный тренер сборных России и Нидерландов Гус Хиддинк объяснил комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву, как правильно произносить фамилию голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Матч ТВ 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное