Общество
BFM.ruНеплатежи компаний за вывоз мусора достигли 70%
Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц в России составляет 65-70%, а со стороны граждан — от 20 до 35%. Об этом заявил РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.
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Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявил в интервью РБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.РБК00:00
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