Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявил в интервьюРБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.

с чего всё началось

Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, в отношении физлиц наблюдается улучшение ситуации — показатель находится на уровне 20—35%.

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%

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