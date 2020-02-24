Осадки и ветер оставили без света 251 населённый пункт в семи регионах Украины. Об этом сообщила Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

Непогода оставила без света жителей 250 населённых пунктов на Украине

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