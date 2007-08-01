Футбол
Нева СпортНепомнящий рассказал, какими словами Дзюба обзывал капитана «Томи»
Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий вспомнил, как тренировал Артема Дзюбу в томской команде. По словам Непомнящего, Дзюба был таким парнем, который понимал свою роль, и несмотря на юный возраст он вел себя как самый взрослый.
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Был мальчиком, стал мужчиной. Почему «Томь» — важный клуб в карьере Дзюбы
Спорт-Экспрессвчера в 17:00
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
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Осужден экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили заключенные
Курганский городской суд признал виновным бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
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Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
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Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану технику и вооружение на 320 млн рублей
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Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Культура
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Актер отметил, что в центре сюжета рассказ о криминальном авторитете 90-х гг. Полярный сериал ТНТ Иван Охлобыстин, известный широкой публике по сериалу "Интерны", рассказал о новом проекте ТНТ, сериале "Полярный".
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Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России
Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Происшествия
Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.