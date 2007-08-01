Футбол

Нева СпортНева СпортНепомнящий рассказал, какими словами Дзюба обзывал капитана «Томи»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий вспомнил, как тренировал Артема Дзюбу в томской команде. По словам Непомнящего, Дзюба был таким парнем, который понимал свою роль, и несмотря на юный возраст он вел себя как самый взрослый.
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Был мальчиком, стал мужчиной. Почему «Томь» — важный клуб в карьере Дзюбы

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

«Безумно люблю этот город»: Артем Дзюба вспомнил время в «Томи» перед очным матчем

vtomske.ru07:20

Валерий Непомнящий: «Мне повезло, что Дзюба оказался в нужное время в нужном месте — в „Томи“»

Матч ТВ05:20

Непомнящий рассказал, какими словами Дзюба обзывал капитана «Томи»

Нева Спорт10:58
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
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В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
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В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Футбол

«Зенит» назвал состав на матч с «Томью», в заявке нет Дзюбы

Петербургский «Зенит» назвал состав на матч 1/8 финала Кубка России по футболу против «Томи».
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Футбол

«Динамо» Киев — «Шахтер» Донецк: кто пройдет в следующий раунд?

«Шахтер» не проигрывает в последних семи матчах – в прогнозе мы оценили способность «Динамо» прервать эту серию 30 октября.
Все про Спорт ру вчера в 12:06
Политика

Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
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Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
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Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

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В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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Курганский городской суд признал виновным бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Российская газета 07:35
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 11:25
Политика

Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»

Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
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СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля

Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
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Армия и оружие

Россия передала Таджикистану технику и вооружение на 320 млн рублей

Россия безвозмездно передала армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью в 320 млн рублей.
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Канал HBO отменил выход первого приквела «Игры престолов»

В сентябре стало известно, что канал HBO планирует снять приквел об истории древней семьи Таргариенов за 300 лет до событий вышедшего сериала.
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ФСБ задержала директора физического института РАН

Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
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Охлобыстин рассказал о новом сериале «Полярный»

Актер отметил, что в центре сюжета рассказ о криминальном авторитете 90-х гг. Полярный сериал ТНТ Иван Охлобыстин, известный широкой публике по сериалу "Интерны", рассказал о новом проекте ТНТ, сериале "Полярный".
Piter.tv 03:33
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Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

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Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России

Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
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Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК 12:23
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери

Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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