РПЛ
News.ruНепомнящий: жаль, что российский футбол падает
Российский тренер Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, о перспективах «Спартака» в Кубке и поделился мнением, почему в ряде регионов клубы испытывают проблемы с финансированием.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:38, Вашингтон
Гаджеты
Представлена камера Canon EOS M200 формата APS-C
iXBT.com 04:42
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
Российская газета 00:33
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Музыка
Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале
Народные новости вчера в 23:10
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
Газета.Ru вчера в 17:43
Происшествия
Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах
Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах.
РБК 04:27
Авто
Volvo анонсировал выход полностью электрического XC40
Шведская компания анонсировала свою электрическую новинку.
32CARS.ru 04:04
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высказалась о разводе с Харламовым
31-летняя Кристина Асмус ответила на слухи о разводе с Харламовым. Соответствующий пост артистка опубликовала в Инстаграм.
СоцИнформБюро 05:11
Энергетика
Saudi Aramco восстанавливает добычу нефти быстрее ожидаемого
Уровень добычи нефти саудовской компанией Saudi Aramco восстанавливается с опережением графика после атаки на её предприятия.
REGNUM 04:47
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:24
Политика
Совет Федерации переизбрал Лебедева председателем Верховного суда
Члены Совета Федерации в среду назначили Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда на новый шестилетний срок.
Ведомости 04:45
Транспорт
Опубликовано видео проезда поезда по Крымскому мосту
Видеозапись проезда по Крымскому мосту дизельного поезда, который был запущен в тестовом режиме 24 сентября, опубликовал один из пользователей YouTube.
РБК вчера в 08:28
Происшествия
В Донецке происходят взрывы на складе боеприпасов
Московский Комсомолец 04:39
Экономика
Комиссию за снятие денег в «чужих терминалах» могут отменить
Речь идет об отмене процента за снятие денег через терминал чужого для вашей карты банкомата и за перевод средств из одного банка в другой — в данный момент финорганизации забирают себе от одного до полутора процентов от подобных операций.
РЕН ТВ 00:52
Армия и оружие
США и НАТО провели испытания атомной бомбы
В августе проведены успешные испытания модификации атомной бомбы B61, сообщило Национальное управление ядерной безопасности при минэнерго США.
Взгляд.ру вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс празднуют юбилеи в один день
25 сентября одна из красивейших пар Голливуда, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, празднует свои дни рождения.
RuNews24.ru 05:31
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Общество
Няня сына Меган Маркл попала на фото
Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.
Lenta.ru 05:28
Транспорт
Пулково раскрыл список стран для полётов по «открытому небу»
В среду, 25 сентября, стало известно, что в Петербурге аэропорт Пулково раскрыл список из 33 стран для полётов по «открытому небу».
Форпост Северо-Запад 04:33
Происшествия
Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции
У берегов шведского города Хельсингборга на юге страны на мель село грузовое судно под флагом Гибралтара.
РБК 04:18
Происшествия
Барнаулец подозревается в убийстве своего пятилетнего сына
Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
REGNUM 04:31
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57