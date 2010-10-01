Общество

РИАМОРИАМОНепродовольственные магазины и химчистки открываются в Подмосковье

Строительные магазины и рынки, чья продукция особо востребована летом, теперь могут работать без ограничений. Остальная розничная торговля непродовольственными товарами разрешена только в магазинах с отдельным входом через улицу, площадь магазина при этом не должна превышать 400 квадратных метров.
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