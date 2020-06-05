с чего всё началось

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

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Общество В Алтайском крае готовятся к первому этапу снятия ограничений С учетом сложившихся в последние дни показателей распространения коронавируса на заседании штаба принято решение провести консультации с санитарными властями Российской Федерации по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в Алтайском крае. 9

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Энергетика Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. 108

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