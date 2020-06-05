Общество

ИзвестияИзвестияНепродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе городского правительства.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
, с 8 июня разрешается работать магазинам розничной торговли (за исключением объектов, которые находятся в ТЦ) с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом для посетителей.
47 новостейвчера в 14:51

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В Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:23

В Петербурге откроются магазины одежды и автосалоны

Российская газетавчера в 12:54

В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

Фонтанка.Рувчера в 12:29

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

ТАССвчера в 12:27

В Петербурге с 8 июня открывается ряд непродовольственных магазинов

Петербургский дневниквчера в 12:26

Запуск мелкой розницы, каждый пятый медик и трагедия на мосту: Петербург 5 июня

DP.RUвчера в 15:11

В Петербурге 8 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

78.ruвчера в 12:12
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Происшествия

В Новосибирской области еще два человека умерли от коронавируса

В инфекционных больницах Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались два пациента - женщина которой исполнился 71 год и 64-летний мужчина.
MedikForum.ru вчера в 01:24
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела

Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
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Здоровье

Темпы распространения коронавируса в мире ускорились

Темпы распространения коронавируса в мире ускорились.
Lenta.ru 00:37
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
715
Общество

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции.
BFM.ru 02:12
29
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
82
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
2K
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 05:09
51
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Футбол

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.
Спорт-Экспресс вчера в 05:33
Происшествия

В Челябинской области от COVID-19 умерли женщина и двое мужчин

Челябинск, 5 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Челябинской области за сутки три человека скончались от ковидной пневмониии.
REGNUM вчера в 02:28
Энергетика

Польша повысила тариф на транзит российского газа

Польский регулятор добавил, что введение в действие тарифа на 2021 год увеличит средние платежи за услуги по транзиту газа на 16,5% относительно действующего на сегодня тарифа.
BFM.ru 01:30
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
1,7K
Религия

Карталинские верующие отмечают праздник Троицы

Карталинская новь 02:00
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Общество

«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет

Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске не уйдет «ни одного рубля бюджетных средств».
Известия вчера в 19:12
1,9K
Происшествия

Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате

Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие.
Известия вчера в 19:48
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
1,2K
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
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Здоровье

Дмитрий Азаров лично оценит ситуацию с коронавирусом в Тольятти

Самара, 5 июня 2020, 14:25 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в Тольятти, чтобы досконально разобраться с ситуацией по распространению коронавируса в этом городе.
REGNUM вчера в 07:25
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Кино

Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»

ГЛАС.RU 04 июня в 05:04
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 3 июня 2020: 8 536 человек заболели за сутки

По данным на 3 июня, в России выявили 8536 заболевших COVID 2019 в 84 регионах.
Комсомольская правда 03 июня в 03:35
Политика

Британия может уступить в вопросе пошлин ЕС для заключения соглашения

Издание не уточняет, какие именно товары каких экономических секторов планируют обложить пошлинами.
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,1K
Здоровье

Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп

Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
MedikForum.ru вчера в 05:13
9
Политика

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ вчера в 20:46
14
Происшествия

В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин

Неизвестные обстреляли двух мужчин в дагестанском Кизляре, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
РИА Новости вчера в 22:03
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
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Общество

Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.
RT на русском 02:27
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