с чего всё началось

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Происшествия В Новосибирской области еще два человека умерли от коронавируса В инфекционных больницах Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались два пациента - женщина которой исполнился 71 год и 64-летний мужчина. 90

Шоу-бизнес Пелагея сменила имидж и помолодела Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная. 44

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 715

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 82

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 2K

Энергетика Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. 51

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 26

Происшествия В Челябинской области от COVID-19 умерли женщина и двое мужчин Челябинск, 5 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Челябинской области за сутки три человека скончались от ковидной пневмониии.

Энергетика Польша повысила тариф на транзит российского газа Польский регулятор добавил, что введение в действие тарифа на 2021 год увеличит средние платежи за услуги по транзиту газа на 16,5% относительно действующего на сегодня тарифа. 130

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1». 1,7K

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 1,2K

Здоровье Дмитрий Азаров лично оценит ситуацию с коронавирусом в Тольятти Самара, 5 июня 2020, 14:25 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в Тольятти, чтобы досконально разобраться с ситуацией по распространению коронавируса в этом городе. 10

Политика Британия может уступить в вопросе пошлин ЕС для заключения соглашения Издание не уточняет, какие именно товары каких экономических секторов планируют обложить пошлинами.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,1K

Здоровье Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка. 9

Политика Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США. 14

Происшествия В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин Неизвестные обстреляли двух мужчин в дагестанском Кизляре, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в МВД по республике. 7