Общество
ИзвестияНепродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе городского правительства.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, с 8 июня разрешается работать магазинам розничной торговли (за исключением объектов, которые находятся в ТЦ) с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом для посетителей.47 новостейвчера в 14:51
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В Петербурге с 8 июня открывается ряд непродовольственных магазинов
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