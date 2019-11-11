Футбол
МК-СпортНепростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего
В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.
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Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Sputnik Таджикистан 04:43
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Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Газета.Ru 14:11
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
РБК 15:06
Общество
Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети
Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети. Видеозапись была опубликована в аккаунте @Unexplained в Twitter.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Футбол
Матч за Суперкубок Испании примет Саудовская Аравия
Матч за Суперкубок Испании, который будет разыгран в новом формате, пройдёт в Саудовской Аравии.
Metaratings 11:37
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском 11:56
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета 12:02
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Происшествия
Против экс-начальника ЦСКА возбудили уголовное дело о попытке побега
Военное следствие возбудило уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ) против бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по подозрению в получении взяток на 23,5 млн руб. Об этом сообщил следователь во втором Западном военном суде, передает ТАСС.
Коммерсантъ 14:27
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
StarHit.ru 10:00
Спорт
Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат 13:04
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета вчера в 05:36
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Известия вчера в 16:01
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
ToDay News Ufa вчера в 13:31
Наука
Бессонница связана с увеличением рисков инсульта и инфаркта
Выяснилось, что эти три симптома на 18% фиксируют риск заболеваний. Было зафиксировано 130 000 случаев различных проблем со здоровьем.
Уфимские Заметки 08 ноября в 12:41
Армия и оружие
Трамп рассказал о бегущих в страхе врагах США
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе выступления перед американскими военными заявил президент США Дональд Трамп.
REGNUM 11:53
Политика
Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Согласно результатам совместного исследования Украинского института будущего и издания "Зеркало недели", самым популярным политиком среди жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР является президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец вчера в 05:44
Политика
Вопрос продажи земли снят с повестки дня Верховной Рады
Народный депутат от порошенковской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил что на завтра, 12 ноября, с повестки дня Верховной Рады был снят вопрос о продаже земли.
Новостной фронт 15:41
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК 14:56