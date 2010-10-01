Экономика
КоммерсантъНерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Читать в источнике
Оценить
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
Здоровье
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
Общество
Выборочно ввели в Самарской области послабление режима самоизоляции
Некоторые послабления режима ограничений вводятся с 12 мая в городах Кинель, Отрадный, Октябрьск и Похвистнево, а также на территории 18 районов Самарской области.
Ugpressa.ru 17:12
Общество
Цифровые пропуска введут для приезжающих на Сахалин
Не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах призвана новая региональная инициатива оформление цифровых пропусков.
АСТВ 21:21
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
RT на русском 04:48
Политика
Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин заявил об окончании с 12 мая тотального режима нерабочих дней.
Национальная служба новостей 09:21
Шоу-бизнес
Олег Ляшко во второй раз станет отцом
Сегодня бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко намекнул, что в ближайшее время станет отцом во второй раз.
Rusvesna.su вчера в 08:49
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета 13:04
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК 12:27
Общество
Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком должен быть увеличен в два раза — до 6750 рублей.
Известия 09:38
Здоровье
Стало известно, где в Самарской области ослабят ограничения с 12 мая
Сегодня, 11 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое провёл глава государства Владимир Путин.
СОВА 14:22
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами
Доктор Комаровский, известный телеведущий и врач, цоенил пользу витаминов при профилактике коронавирусной инфекции.
Невские Новости 21:20
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 09:40
Общество
Названы регионы России, лидирующие по нарушениям самоизоляции
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о российских регионах, которые лидируют по числу нарушений самоизоляции.
РЕН ТВ вчера в 20:05
Общество
Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 15:00
Здоровье
Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском вчера в 05:00
Общество
Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками
В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции.
REGNUM 15:10
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Общество
В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:22
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ 21:40
Гаджеты
Стали известны особенности iPhone 12
ИА Красная Весна вчера в 13:44
Здоровье
Оперштаб опроверг слухи об отмене тестирования на COVID в Новосибирске
В заявлении оперштаба говорится, что в регионе продолжается обязательное тестирование на COVID-19 всех пациентов из группы риска, пациентов с внебольничной пневмонией и медицинских работников.
Московский Комсомолец 10:59
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
В Иркутской области коронавирус подтвердился у 354 пациентов
По информации областного оперштаба на утро вторника, 12 мая, в Иркутской области прирост больных новой коронавирусной инфекцией составил 20 человек, всего выявлено 354 болных.
ИркСиб 21:56
Общество
Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России
Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна 09 мая в 14:48
Происшествия
В Бурятии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 11 мая 2020, 06:27 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:27
Политика
На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус
Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37