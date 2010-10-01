Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются

Общество Выборочно ввели в Самарской области послабление режима самоизоляции Некоторые послабления режима ограничений вводятся с 12 мая в городах Кинель, Отрадный, Октябрьск и Похвистнево, а также на территории 18 районов Самарской области. 1

Общество Цифровые пропуска введут для приезжающих на Сахалин Не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах призвана новая региональная инициатива оформление цифровых пропусков.

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 146

Политика Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая Президент России Владимир Путин заявил об окончании с 12 мая тотального режима нерабочих дней.

Шоу-бизнес Олег Ляшко во второй раз станет отцом Сегодня бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко намекнул, что в ближайшее время станет отцом во второй раз. 1

Общество Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Общество Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. 262

Общество Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий Минимальный размер пособия по уходу за ребенком должен быть увеличен в два раза — до 6750 рублей. 368

Здоровье Доктор Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами Доктор Комаровский, известный телеведущий и врач, цоенил пользу витаминов при профилактике коронавирусной инфекции.

Общество Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. 54

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Общество Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Здоровье Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство. 5

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 837

Общество Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции. 340

Политика Путин объявил об окончании нерабочего периода Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая. 5,1K

Общество В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона. 35

Здоровье Оперштаб опроверг слухи об отмене тестирования на COVID в Новосибирске В заявлении оперштаба говорится, что в регионе продолжается обязательное тестирование на COVID-19 всех пациентов из группы риска, пациентов с внебольничной пневмонией и медицинских работников.

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 477

Общество В Иркутской области коронавирус подтвердился у 354 пациентов По информации областного оперштаба на утро вторника, 12 мая, в Иркутской области прирост больных новой коронавирусной инфекцией составил 20 человек, всего выявлено 354 болных.

Общество Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф». 2,2K