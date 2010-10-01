Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются

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Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили

Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
29
Здоровье

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
3
Общество

Выборочно ввели в Самарской области послабление режима самоизоляции

Некоторые послабления режима ограничений вводятся с 12 мая в городах Кинель, Отрадный, Октябрьск и Похвистнево, а также на территории 18 районов Самарской области.
Ugpressa.ru 17:12
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Общество

Цифровые пропуска введут для приезжающих на Сахалин

Не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах призвана новая региональная инициатива оформление цифровых пропусков.
АСТВ 21:21
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
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Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

RT на русском 04:48
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая

Президент России Владимир Путин заявил об окончании с 12 мая тотального режима нерабочих дней.
Национальная служба новостей 09:21
Шоу-бизнес

Олег Ляшко во второй раз станет отцом

Сегодня бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко намекнул, что в ближайшее время станет отцом во второй раз.
Rusvesna.su вчера в 08:49
1
Общество

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета 13:04
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК 12:27
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Общество

Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком должен быть увеличен в два раза — до 6750 рублей.
Известия 09:38
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Здоровье

Стало известно, где в Самарской области ослабят ограничения с 12 мая

Сегодня, 11 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, которое провёл глава государства Владимир Путин.
СОВА 14:22
1
Здоровье

Доктор Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами

Доктор Комаровский, известный телеведущий и врач, цоенил пользу витаминов при профилактике коронавирусной инфекции.
Невские Новости 21:20
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 09:40
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Общество

Названы регионы России, лидирующие по нарушениям самоизоляции

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о российских регионах, которые лидируют по числу нарушений самоизоляции.
РЕН ТВ вчера в 20:05
2,1K
Общество

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 15:00
Здоровье

Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
5
Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском вчера в 05:00
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Общество

Вице-мэр Новороссийска была уволена за вечеринку с шашлыками

В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции.
REGNUM 15:10
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
1,6K
Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
5,1K
Общество

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:22
35
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
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Гаджеты

Стали известны особенности iPhone 12

ИА Красная Весна вчера в 13:44
57
Здоровье

Оперштаб опроверг слухи об отмене тестирования на COVID в Новосибирске

В заявлении оперштаба говорится, что в регионе продолжается обязательное тестирование на COVID-19 всех пациентов из группы риска, пациентов с внебольничной пневмонией и медицинских работников.
Московский Комсомолец 10:59
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
477
Общество

В Иркутской области коронавирус подтвердился у 354 пациентов

По информации областного оперштаба на утро вторника, 12 мая, в Иркутской области прирост больных новой коронавирусной инфекцией составил 20 человек, всего выявлено 354 болных.
ИркСиб 21:56
Общество

Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России

Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна 09 мая в 14:48
2,2K
Происшествия

В Бурятии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 11 мая 2020, 06:27 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:27
54
Политика

На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус

Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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