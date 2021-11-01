Коронавирус в сентябре стал основной причиной смерти 34 403 человек в России, еще в 5235 случаях он предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения требуются дополнительные исследование, такие данные привел Росстат.
Мидер B8 Esports Данил Dendi Ишутин отреагировал на блог Александра tony Выковского, в котором тот описал свою версию событий, которые произошли перед потерей слота B8 во втором дивизионе Dota Pro Circuit.
«Разочарование связано с тем фактом, что Россия, не только Россия, но и Китай фактически не появились с точки зрения каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата»,— сказал господин Байден на пресс-конференции по итогам саммита (цитата по Bloomberg).