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Нерабочие дни, выплаты пенсионерам и бизнесу: что ждет россиян с 1 ноября

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября.
Телепорт
Первая неделя месяца для многих россиян будет нерабочей.
Известия
Согласно приказу Минздрава, новая единая форма сертификатов о вакцинации от COVID-19 начнет действовать в России с 8 ноября.
ФАН
Одновременно в правительстве приняли решение компенсировать часть затрат предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях.
Известия

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