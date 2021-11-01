Росстат сообщил, что в России в сентябре умерли более 34 тысяч пациентов с коронавирусом

Коронавирус в сентябре стал основной причиной смерти 34 403 человек в России, еще в 5235 случаях он предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения требуются дополнительные исследование, такие данные привел Росстат.