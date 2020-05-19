Экономика

Вести.RuВести.RuВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%. По оценке Agidel Asset Management, расчеты снижения ВВП РФ на 28% в апреле близки к расчетам номинального ВВП от МЭР (-27,2%).
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с чего всё началось
Ведомство впервые предоставило
 официальную оценку экономической динамики в апреле, который на фоне пандемии коронавируса был объявлен нерабочим для всех граждан России.
Компания04:35

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Номинальный ВВП в России снизился в апреле на 28%

Газета.Ru04:34

ВВП России в апреле рухнул на треть

Вести.Ru02:52

Аналитик оценил потери ВВП России в апреле в 28%

Коммерсантъ02:26

В России на 28% упал ВВП за период нерабочих дней апреля

Комсомольская правда02:31

В нерабочем апреле снижение ВВП России достигло 28%

Национальная служба новостей01:43

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:50

Снижение номинального ВВП России в апреле составило 28%

News.ruвчера в 19:21
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Футбол

«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 06:36
Общество

Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя

Совфед рекомендовал правительству РФ поднять возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, об этом во вторник,19 мая, рассказал первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.
Известия 06:02
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
1,3K
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
51
Происшествия

В Саратовской области 14-летняя девочка упала с крыши многоэтажки

Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.
REGNUM 03:57
5
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare добавят классическую королевскую битву

На этой неделе для Call of Duty: Modern Warfare выйдет крупное обновление с множеством нововведений.
Игромания.ру вчера в 14:11
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
РИА Новости 02:53
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Армия и оружие

Стрелков: Украина вернет Донбасс за неделю

Во время беседы с украинским журналистом Дмитрием Гордоном экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что Донбасс не продержится долго в случае получения Киевом контроля над российско-украинской границей.
ГЛАС.RU 05:55
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
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Происшествия

В Алтайском крае умер пятый пациент с коронавирусом

Пятый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае – это 68-летняя женщина, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 07:28
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
5
Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
18
Энергетика

Истекает контракт на транзит российского газа через Польшу

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истекает 16 мая, и уже с 17 числа прокачка по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" будет проходить только по результатам аукционов.
ПРАЙМ 16 мая в 07:27
2,7K
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Технологии

В России началась разработка новой спутниковой системы связи

Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор системы "Гонец", входящей в "Роскосмос".
РИА Новости 07:08
Происшествия

На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток

REGNUM 00:57
110
Общество

В Испании рассказали, когда начнут принимать туристов

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна будет готова принимать туристов с конца июня.
RT на русском вчера в 10:40
3
Общество

В Петербурге закрыли станцию метро «Беговая»

В метро Петербурга закрыли на вход и выход станцию «Беговая».
FlashNord 06:29
5
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry

Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
20
Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 13:25
282
Общество

В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса на людях.
Компания 01:26
635
Общество

Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом

REGNUM 16 мая в 14:16
45
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
861
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
1K
Происшествия

В Ярославле убили напавшего на мужчину медведя

ТАСС 05:24
66
Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
1,3K
Авто

Какие автомобили покупают во время кризиса россияне

В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
Tvoe-avto.com 05:31
36
Здоровье

Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые

В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки.
РИА Новости 04:52
11
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ вчера в 08:31
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Политика

Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри

На записи, якобы сделанной декабре 2015 года, "Керри" призвал Порошенко уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина: "Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры", — говорит некий мужчина.
REGNUM 07:18
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