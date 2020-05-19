Экономика

Вести.RuВести.RuВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%. По оценке Agidel Asset Management, расчеты снижения ВВП РФ на 28% в апреле близки к расчетам номинального ВВП от МЭР (-27,2%).
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с чего всё началось

Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.
РБКвчера в 17:00

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ВВП России в апреле рухнул на треть

Вести.Ru02:52

В России на 28% упал ВВП за период нерабочих дней апреля

Комсомольская правда02:31

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:50

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

Газета.Ru02:03

В нерабочем апреле снижение ВВП России достигло 28%

Национальная служба новостей01:43

Аналитик оценил потери ВВП России в апреле в 28%

Коммерсантъ02:26

Снижение номинального ВВП России в апреле составило 28%

News.ruвчера в 19:21
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Lenta.ru вчера в 20:14
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Спорт

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
Киберспорт

Разработчики Valve запустили закрытое бета-тестирование Artifact 2.0

Разработчики Valve запустили закрытое бета-тестирование Artifact 2.0.
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
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Общество

Новые положительные тесты на SARS-CoV-2 подтверждены в 83 регионах РФ

Москва, 19 мая 2020, 10:49 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус выявлены в течение суток в 83 российских регионах.
REGNUM 03:49
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Общество

МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
Коммерсантъ 04:01
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
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Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
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Происшествия

На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2

Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
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Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
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Армия и оружие

Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии

Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 17 мая в 14:49
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Общество

Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс

Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).
Газета.Ru 03:31
Энергетика

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
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Игры

Названа стоимость Mafia: Trilogy в австралийском PlayStation Store

Австралийский сегмент магазина игр PlayStation Store содержит информацию о стоимости сборника Mafia: Trilogy для консоли PS4.
iReactor 03:03
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Авто

Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
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Армия и оружие

США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро

Как заявляет официальный Каракас, это было сделано для дальнейшего проникновения к дворцу Мирафлорес – резиденции президента страны Мадуро.
Взгляд.ру 01:30
Экономика

Банки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести в этой сфере госрегулирование страховых тарифов по аналогии с ОСАГО для автомобилистов.
Известия 02:53
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru 02:46
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Общество

Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
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Шоу-бизнес

Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
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Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Камеры видеонаблюдения засняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
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Фигурное катание

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова отмечает 18-летие

Ижевская фигуристка, олимпийская чемпионка и просто красавица Алина Загитова сегодня празднует свое совершеннолетие.
Udm-Info вчера в 08:04
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Общество

В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 04:02
Общество

Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста

Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
URA.Ru вчера в 17:30
37
Общество

В России четвертый день подряд выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

В России четвертый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом не превышает 10 тысяч.
Lenta.ru 03:42
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