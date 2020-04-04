Коронавирус

Московский комсомолец КузбассМосковский комсомолец КузбассНерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше

В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Глава Кузбасса назвал условие для отмены ограничений из-за коронавируса

Мой Брянск05:34

Названы сферы, которые будут продолжать работать в Кузбассе в условиях ситуации с коронавирусом

Газета Кемерова04:50

Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19

РИА Новости04:46

Глава Кузбасса пояснил, когда снимут ограничения на транспорт и магазины

ИА Красная Весна04:21

Какие предприятия продолжат работать во время самоизоляции в Кузбассе 2020

Комсомольская правда - Кемерово05:10

С.Цивилев обратился к жителям Кузбасса из-за COVID-19

КузПресс04:03

Нерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше

Московский комсомолец Кузбасс04:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Происшествия

Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве

Газета.Ru 08:07
Авто

Xiaomi представил проекционный автомобильный дисплей

Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin новый проекционный дисплей Carrobot Smart Head-Up Display с голосовым управлением.
Автоновости дня 06:45
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Общество

Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 08:36
Футбол

Вице-президент «Барселоны» заразился коронавирусом

Испанская пресса сообщает, что вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер заразился коронавирусом.
Soccer.ru 06:28
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

Российская актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отмечала свое 49-летие, и в связи с этим в группе поддержки звезды появилось множество поздравлений с днем рождения от друзей, близких и просто неравнодушных людей.
Readovka.ru 02:32
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily вчера в 10:26
Экономика

Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:56
Общество

Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России

Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
РИА Новости 07:04
Политика

В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Российская газета вчера в 01:46
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан

В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
СочиСтрим 03:19
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ 08:33
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Общество

Пензенцам сообщили об изменениях в режиме самоизоляции

Накануне о продлении нерабочих дней сообщил президент страны. Глава региона пояснил, какие будут изменения в регионе.
Smi58.ru 06:37
Происшествия

Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции

Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
РИА Новости 07:36
Происшествия

Неизвестные предупредили аэропорт о минировании самолета Сочи-Москва

Неизвестные предупредили аэропорт о минировании самолета Сочи-Москва, сообщает ТАСС. Телефонный звонок оказался ложным.
АиФ Краснодар вчера в 13:27
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Общество

Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется

Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.
Саратов.Экспресс 02:24
Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости вчера в 09:14
Футбол

Аренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 мая

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде за «Сочи», рассказал о том, до какого времени действует его контракт с сочинским клубом.
Metaratings вчера в 15:58
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Зараженные коронавирусом москвичи нарушили режим изоляции

Lenta.ru 08:12
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 02 апреля в 16:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова закрывает свой магазин после развода с Джиганом

Ко всему прочему, Самойлова сообщила о закрытии своего магазина. Ее брендовый магазин занимался продажей детской и женской одежды.
БК55 вчера в 03:01
Общество

В России больше половины пациентов с коронавирусом заразились внутри страны

Больше половины пациентов с коронавирусом в России заразились контактным путем на территории страны, сообщила Голикова.
ТАСС 08:28
Транспорт

На въездах в Ростов ограничили движение

На въездах в Ростов из-за пандемии временно ограничили движение. Дороги сузили до одной правой полосы, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
1rnd.ru 02:57
Здоровье

В Калининградской области коронавирусом заразились три медработника

В Калининградской области три медработника заразились коронавирусом, сообщил в субботу, 4 апреля, журналистам министр здравоохранения Александр Кравченко.
Новый Калининград.Ru 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное