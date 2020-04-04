Коронавирус
Московский комсомолец КузбассНерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше
В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.
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Какие предприятия продолжат работать во время самоизоляции в Кузбассе 2020
Комсомольская правда - Кемерово05:10
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