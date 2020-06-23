Коронавирус

Цензуры.НетЦензуры.НетНерабочими оказались страховки от коронавируса

Как пишет издание «Ведомости», Центробанк выяснил, что в ряде случаев такие договоры содержат взаимоисключающие пункты. В частности, отказать в выплатах или задержать их могут по причине форс-мажорных обстоятельств. В числе таких причин — пандемия и эпидемия.
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с чего всё началось
Страховщики предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней, говорится в информационном письме регулятора, которое он направил
 участникам рынка.
Ведомости08:16

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ЦБ обнаружил нарушения в страховках от COVID-19

Газета.Ru10:11

Страховки от коронавируса оказались нерабочими

Ведомости08:16

ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

РБК06:48

ЦБ сообщил о нарушениях при продаже страховок от коронавируса

Rambler News Service06:08

ЦБ: страховка от COVID-19 не должна содержать условий, отменяющих выплаты

Банки.ру05:38

ЦБ выявил взаимоисключающие положения в страховках от COVID-19

Medvestnik.ru05:19

ЦБ нашел нарушения прав потребителей у ряда страховщиков, предлагающих полисы от COVID-19

ТАСС05:13
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Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Общество

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Политика

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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

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Газета.Ru вчера в 11:02
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Футбол

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Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
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Общество

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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Технологии

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Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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Общество

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Экономика

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Здоровье

В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

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Народный артист России Федор Добронравов подтвердил свой уход из Театра сатиры. По его словам, там он служил в течение 16 лет.
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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