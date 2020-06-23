с чего всё началось

Как пишет издание «Ведомости», Центробанк выяснил, что в ряде случаев такие договоры содержат взаимоисключающие пункты. В частности, отказать в выплатах или задержать их могут по причине форс-мажорных обстоятельств. В числе таких причин — пандемия и эпидемия.

Шоу-бизнес Пугачева вновь станет бабушкой Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой, сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ее племянника Влада. 42

Политика Путин выступил с обращением к россиянам Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку. 122

Общество Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова. 1

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,4K

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 5,1K

Политика Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 253

Путешествия Объяснена опасность поездок за рубеж после пандемии Эксперт в сфере путешествий Саймон Колдер заявил, что туристам следует с осторожностью планировать свой отдых после снятия карантинных ограничений. 2

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 65

Футбол У гендиректора «Арсенала» обнаружили коронавирус Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция. 2

Гаджеты Honor MagicWatch 2 получает 85 новых спортивных режимов Суббренд Huawei Honor объявил о масштабном обновлении своих умных часов под названием Honor MagicWatch 2. Новое обновление приносит в аксессуар поддержку 85-ти новых спортивных режимов.

Общество Президент предложил расширить условия льготной ипотеки Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье. 93

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 32

Общество «Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.

Экономика Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли. 327

Здоровье В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора. 17

Культура Добронравов признался в главной причине ухода из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов подтвердил свой уход из Театра сатиры. По его словам, там он служил в течение 16 лет. 311