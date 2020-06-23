Коронавирус
Цензуры.НетНерабочими оказались страховки от коронавируса
Как пишет издание «Ведомости», Центробанк выяснил, что в ряде случаев такие договоры содержат взаимоисключающие пункты. В частности, отказать в выплатах или задержать их могут по причине форс-мажорных обстоятельств. В числе таких причин — пандемия и эпидемия.
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с чего всё началось
Страховщики предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней, говорится в информационном письме регулятора, которое он направил участникам рынка.Ведомости08:16
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Inc-news.ru вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Пугачева вновь станет бабушкой
Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой, сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ее племянника Влада.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами
Российская газета 12:36
Наука
Почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции
Evo-rus.com вчера в 11:50
Политика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
Turkmenportal 04:42
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM 12:46
Путешествия
Объяснена опасность поездок за рубеж после пандемии
Эксперт в сфере путешествий Саймон Колдер заявил, что туристам следует с осторожностью планировать свой отдых после снятия карантинных ограничений.
Live24 01:42
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Футбол
У гендиректора «Арсенала» обнаружили коронавирус
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru 12:37
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Гаджеты
Honor MagicWatch 2 получает 85 новых спортивных режимов
Суббренд Huawei Honor объявил о масштабном обновлении своих умных часов под названием Honor MagicWatch 2. Новое обновление приносит в аксессуар поддержку 85-ти новых спортивных режимов.
ITZine.ru 10:19
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Общество
«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию
Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Общество
Путин объявил о продлении выплат медикам на июль и август
Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат медикам на июль и август.
Известия 10:17
Космос
Virgin Galactic договорилась с NASA о подготовке космических туристов
Коммерсантъ вчера в 13:08
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
Здоровье
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора.
РИА Новости 14:23
Технологии
В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera 14:13
Культура
Добронравов признался в главной причине ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов подтвердил свой уход из Театра сатиры. По его словам, там он служил в течение 16 лет.
Профиль 21 июня в 08:45
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32