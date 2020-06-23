с чего всё началось

Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия.

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 266

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 210

Происшествия Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка. 46

Происшествия Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. 33

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 937

Общество Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей. 4

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 63

Экономика В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. 3,6K

Шоу-бизнес Продюсер объяснила развод Гарика Харламова и Кристины Асмус Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус стал шоком для фанатом, но продюсер Олеся Сазыкина это закономерным шагом.

Спорт Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА Лучшие российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, обратив его внимание на «катастрофическое положение» в ключевом виде олимпийской программы, очутившемся «на пороге окончательного развала и уничтожения» вследствие «допингового кризиса».

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Футбол Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны» Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.

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Космос Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер Экзопланету HIP 67522 b на расстоянии 490 световых лет от Земли обнаружил спутник TESS, сообщает 22 июня журнал Astronomical Journal.

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