Коронавирус

ВедомостиВедомостиСтраховки от коронавируса оказались нерабочими

Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия.
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с чего всё началось
Страховщики предлагают клиентам самостоятельные страховки от COVID-19, а также включают риск заражения в уже имеющиеся программы страхования от несчастных случаев и болезней, говорится в информационном письме регулятора, которое он направил
 участникам рынка.
Ведомости08:16

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ЦБ обнаружил нарушения в страховках от COVID-19

Газета.Ru10:11

ЦБ выявил взаимоисключающие положения в страховках от COVID-19

Medvestnik.ru05:19

ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

РБК06:48

ЦБ сообщил о нарушениях при продаже страховок от коронавируса

Rambler News Service06:08

ЦБ: страховка от COVID-19 не должна содержать условий, отменяющих выплаты

Банки.ру05:38

Страховки от коронавируса оказались нерабочими

Ведомости08:16

ЦБ нашел нарушения прав потребителей у ряда страховщиков, предлагающих полисы от COVID-19

ТАСС05:13
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Происшествия

Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову

Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
DP.RU вчера в 09:23
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Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
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Политика

Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса

Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
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Шоу-бизнес

Продюсер объяснила развод Гарика Харламова и Кристины Асмус

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус стал шоком для фанатом, но продюсер Олеся Сазыкина это закономерным шагом.
Актуальные Новости 09:36
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Спорт

Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА

Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА Лучшие российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, обратив его внимание на «катастрофическое положение» в ключевом виде олимпийской программы, очутившемся «на пороге окончательного развала и уничтожения» вследствие «допингового кризиса».
Коммерсантъ 08:01
Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
18
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Экономика

Путин увеличил поддержку бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2 процента.
Lenta.ru 10:44
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Политика

Путин выступит с обращением к жителям РФ

Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
4,8K
Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
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Футбол

Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны»

Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.
Советский спорт 05:26
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Космос

Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер

Экзопланету HIP 67522 b на расстоянии 490 световых лет от Земли обнаружил спутник TESS, сообщает 22 июня журнал Astronomical Journal.
ИА Красная Весна 10:39
Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
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Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Футбол

Сегодня «Тоттенхэм» проведет домашний матч против «Вест Хэма»

Хозяева являются фаворитами в этом матче. Коэффициент на их победу составляет 1,69. На «Вест Хэм» можно поставить по коэффициенту 5,25.
ГЛАС.RU вчера в 21:21
Политика

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики.
РИА Новости 11:34
Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
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Политика

Путин назвал регионы со сложной ситуацией по коронавирусу

Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной.
Моя Москва.онлайн 11:15
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Футбол

РФС оштрафовал ЦСКА за оскорбление фанатами игрока «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за «дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника».
RT на русском 10:54
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